Erick Fontaine, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL), était très remonté, ce lundi 16 janvier 2017. Ce week-end, deux enfants de 4 et 5 ans ont péri dans l'incendie de leur appartement, à Saint-Denis. Ils vivaient dans un immeuble sous le coup d'un arrêté préfectoral d'insalubrité, et attendaient d'être relogés. (photo d'illustration)

Erick Fontaine, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL), était très remonté, ce lundi 16 janvier 2017. Ce week-end, deux enfants de 4 et 5 ans ont péri dans l'incendie de leur appartement, à Saint-Denis. Ils vivaient dans un immeuble sous le coup d'un arrêté préfectoral d'insalubrité, et attendaient d'être relogés. (photo d'illustration)

"Même si l'on est pratiquement sûr que l'incendie n'est pas en lien direct avec l'insalubrité irrémédiable, ce drame pose une question : comment se fait-il que des locataires soient toujours dans cet immeuble alors que le propriétaire avait 6 mois pour les reloger ?", s'interroge Erick Fontaine. L'administrateur de la CNL rappelle qu'un arrêté prefectoral, déclarant l'insalubrité irrémédiable, avait été pris en avril dernier, suite à un rapport de la Socotec. Le 29 septembre 2015, ce rapport évoquait ainsi "un risque d'effondrement de l'immeuble principal lié aux malfaçons d'origine et accentué par la corrosion des armatures", précise Erick Fontaine.

Pour l'administrateur de la CNL, cette situation est innacceptable : "le code de construction de l'habitat est clair, lorsque le propriétaire ne parvient pas à reloger des personnes, c'est au préfet et au maire de prendre le relais. Il y a eu un laisser aller sur ce dossier, mais maintenant il faut agir, n'attendons pas maintenant qu'un cyclone passe et que l'immeuble s'effondre sur les gens qui y vivent toujours".

"20 % des Réunionnais vivent dans un logement indigne"

"Aujourd'hui à La Réunion, on ne mesure toujours pas le poids que représente l'habitat indigne. 20 % de la population réunionnaise vit dans des logements indignes", chiffre Erick Fontaine. Et on ne parle pas que des cases à terre en tôle, l'habitat indigne s'est déplacé aussi dans les immeubles".

ch/www.ipreunion.com