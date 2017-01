C'est un couple de touristes qui a fait cette jolie découverte lors d'un séjour à La Réunion. Au cours d'une randonnée au Maïdo, ils ont croisé un oiseau étonnant : un tec-tec albinos. Si la petite boule de poils aux yeux rouges n'est pas farouche, elle est rarement prise en photo.

C'est un couple de touristes qui a fait cette jolie découverte lors d'un séjour à La Réunion. Au cours d'une randonnée au Maïdo, ils ont croisé un oiseau étonnant : un tec-tec albinos. Si la petite boule de poils aux yeux rouges n'est pas farouche, elle est rarement prise en photo.

"En observant bien les yeux, on voit qu'ils tirent sur le rouge" commente Jean-David Moreau. C'est lui qui a accueilli le couple d'Allemands à l'origine des clichés. En vacances à La Réunion, les touristes ont eu la chance de prendre en photos cet étrange oiseau blanc. Et c'est lorqu'ils lui ont décrit le comportement de l'oiseau que Jean-David Moreau a pensé à un tec-tec albinos. Ce que confirme Alexandre Boyer, plus connu sous le nom de "Yab Alex" pour son travail de photographe animalier : "Le tec-tec est un oiseau qui se pose en affût, il suit le promeneur et chasse des insectes".

La petite boule de poils au "bec fin" et aux "petites pattes" a déjà été observée à plusieurs reprises. Mais elle est rarement prise en photo. C'est le troisième cliché qu'Alexandre Boyer reçoit. "Ce qui est bien avec le tec-tec, c'est que c'est un oiseau assez familier" se réjouit le spécialiste.