Le site de la Vierge Noire est intégralement fermé au public et aux pèlerins à partir de ce lundi 16 janvier 2017. Des travaux de sécurisation et de remise aux normes électriques doivent y être opérés. En ce début d'année et pendant les vacances scolaires, le site est très prisé des catholiques ou des pique-niqueurs. Surtout, la Vierge Noire est célèbre pour les grâces qu'elle accorderait aux fidèles. Cette croyance découle de la légende de l'esclave Mario, qui aurait été sauvé de ses maîtres grâce à la Vierge. Ainsi, des Réunionnais de toute l'île et bon nombre de touristes y viennent en pèlerinage, dans l'espoir d'un miracle.

Au bord de la route, à proximité de l'église, patientent tous les jours plusieurs bus arrivés de toute l'île. A bord, des fidèles, en pèlerinage, des personnes âgés, des familles et des touristes. Le passage à la Vierge Noire est souvent une habitude familiale, que l'on fait dans le cadre des neuf crèches, tradition catholique opérée au début de chaque nouvelle année.

Avant sa fermeture, le site voit les traditionnels pique-niqueurs et autres passants s'installer à l'ombre des arbres entourant la falaise où culmine la Vierge Noire.

Pour l'histoire, la statue de la sainte exaucerait des voeux et réaliserait des miracles à ceux qui la sollicitent par un dépôt de fleur ou un don d'argent. Claude, qui a travaillé 15 ans pour la paroisse des cures de la Rivière des Pluies, se souvient des immenses foules déposant une offrande dans l'espoir d'une grâce. "Aujourd'hui tout le monde y vient, plus seulement les catholiques" note t-il.

Chargé de récupérer l'argent des dons faits à la Vierge, Claude se souvient avoir confié un million de francs au curé de la paroisse, prouvant la confiance que les fidèles accordent à la Vierge Noire.

Elle tient sa légende dans l'histoire de l'esclave Mario, qui, pour fuir ses maitres, aurait prié tellement fort que des bougainvilliers, poussés au récit pieux, lui auraient parmis de se cacher et de garder la vie sauve. Patricia, qui vend des objets religieux à l'entrée du site, raconte ce mythe "qui fait partie de notre patrimoine".

Le pèlerinage de la Vierge Noire s'effectue tous les 1er mai, jour de l'Ascension. L'engouement pour le site viendrait en effet des miracles accomplis par la Sainte, eux-aussi faisant légèrement partie de la légende. Patricia se souvient d'une dame malade, qui venait tous les jours se baigner dans les eaux passant sous la statue. Elle tiendrait de ce geste sa guérison.

Miracles ou simple foi, le site de la Vierge Noire accueille chaque année près de 40 000 fidèles pour la prière. La réhabilitation du site devrait permettre un meilleur circuit de visite, ainsi qu'une installation lumineuse plus performante.

