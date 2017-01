La journée de ce lundi s'annonce pluvieuse si l'on en croît les prévisions de Météo France. Quelques éclaircies persistent dans le Nord-Ouest de l'île. Les températures restent chaudes, avec des maximales culminant à 31 degrés. Des rafales de vent, atteignant 60km/h toucheront Saint-Denis et Sainte-Suzanne.

La journée de ce lundi s'annonce pluvieuse si l'on en croît les prévisions de Météo France. Quelques éclaircies persistent dans le Nord-Ouest de l'île. Les températures restent chaudes, avec des maximales culminant à 31 degrés. Des rafales de vent, atteignant 60km/h toucheront Saint-Denis et Sainte-Suzanne.

Ce début de semaine commence dans la continuité de la nuit avec des averses déjà bien installées. Des coups de tonnerre ne sont pas à exclure sur une majeure partie de l'île.



Au fil de la journée, l'intensité des précipitations diminue, mais l'épaisse couverture nuageuse est bien installée. Seule la partie Nord-Ouest tire son épingle du jeu avec parfois des éclaircies.



Au plus chaud de la journée, le mercure atteint 29 à 31°C sur le littoral, 17°C au Volcan, 20°C à 25°C dans les Cirques, 29°C à Saint-Denis et 31°C sur Saint-Pierre.



Le vent de secteur Est est modéré. Des rafales comprises entre 40 et 60 km/h sont attendues de Sainte-Suzanne à Saint-Denis et le Port, ainsi que le long du Sud Sauvage et lors d'épisodes d'averses localisées.



La mer est peu agité à agitée, avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest de 1m50 à moins de 2m.