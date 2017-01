Les précipitations survenues la nuit dernière et ce matin sur les régions Est impactent les bassins du secteur Est, dont les plus réactifs enregistrements des hausse de niveaux. La Rivière des marsouins et la Rivière des Roches passent en vigilance Jaune, informe la préfecture. (photo d'illustration)

"La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur les cours d'eau du secteur est de l'ile, mais également lors des déplacements, principalement en cas de submersion des radiers", précise Vigicrues. Le radier de l'Ilet Coco, à Saint-Benoît, risque notamment d'être submergé.

vigiecrues #laReunion : Rivière des marsouins et des Roches passent en vigilance Jaune.@Prefet974 pic.twitter.com/Z5PNVGboUV — Cyclone Ocean Indien (@Cycloneoi) January 16, 2017

La préfecture prévient également que le canyoning est risqué sur la rivière Sainte-Suzanne

☡ [ALERTE CANYONING] Risque important de montée soudaine des eaux sur la rivière Ste-Suzanne suite chutes de pluie sur Bras-Laurent. — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 16, 2017

Le niveau de vigilance jaune est déclenché en cas de risque de crue "génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées et/ou saisonnières".

