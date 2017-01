Voici les titres développés ce mardi 17 janvier 2017 :



- Vols à la roulotte : On ne laisse rien traîner dans sa voiture !

- Les prix ont augmenté en décembre

- Ça s'est passé un 17 janvier 1975 : La loi Veil autorise l'IVG

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Un temps chaud et pluvieux

Vols à la roulotte : On ne laisse rien traîner dans sa voiture !

Attention aux affaires qui traînent dans les voitures : depuis plusieurs jours, la gendarmerie de La Réunion a constaté une recrudescence des vols à la roulotte dans certains secteurs de Saint-Gilles. Pour éviter au mieux ce type de délits, plusieurs gestes sont recommandés. Et si le délit a déjà été constaté, des recommandations sont aussi à observer.

Les prix ont augmenté en décembre

En décembre 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % à La Réunion. Tiré par la hausse saisonnière des tarifs des transports aériens, le rebond des prix des services s'accompagne de l'augmentation des prix des produits manufacturés. Ces hausses sont toutefois atténuées par la baisse des prix des carburants et des fruits frais en pleine saison. Sur un an, les prix sont stables à La Réunion tandis qu'ils augmentent de 0,6 % en France. Nous publions le communiqué de l'Insee dans son intégralité ci-dessous.

Ça s'est passé un 17 janvier 1975 : La loi Veil autorise l'IVG

C'était il y a 22 ans. La loi du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, instaure la dépénalisation de l'avortement en France. C'est Simone Veil, alors ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, qui a travaillé sur ce projet de loi controversé.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Un temps chaud et pluvieux

Ce mardi 17 janvier 2017, le ciel réunionnais est en demi-teinte. Si le soleil est présent dans la matinée, des averses pourraient venir assombrir les hauteurs de l'est, de l'ouest et du nord. Des rafales de vent de 60 km/h sont également prévues sur la région de la Possession et du Port. Côté température, la chaleur est encore au rendez-vous avec 30 degrés sur Saint-Denis et 31 sur Trois Bassins.