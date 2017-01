Karine Infante, présidente directrice générale de la Halle des Manifestations du Port et son équipe faisaient le point sur les actes de vandalisme et de vol qui ont été commis pendant la fermeture annuelle. L'occasion pour la présidente de faire un premier bilan sur le préjudice subit, mais aussi d'affirmer que la Halle rouvrira comme prévu la semaine prochaine.

Karine Infante, présidente directrice générale de la Halle des Manifestations du Port et son équipe faisaient le point sur les actes de vandalisme et de vol qui ont été commis pendant la fermeture annuelle. L'occasion pour la présidente de faire un premier bilan sur le préjudice subit, mais aussi d'affirmer que la Halle rouvrira comme prévu la semaine prochaine.

Lundi 9 janvier 2017, à son retour dans les locaux après la fermeture annuelle intervenue le 28 décembre, l'équipe de la Halle avait retrouvé le lieu complètement saccagé. les arrivées d’eau ont été détruites inondant ainsi l’ensemble des locaux, les vitres ont été brisées, les containers éventrés, les murs souillés de peinture, le mobilier détruit, etc. Les faits auraient été commis durant le week-end précidant la rentrée, puisque "tout était parfaitement en ordre vendredi soir" indiquait alors une source proche du dossier.

200 000 euros de dégâts

Une semaine après les faits, le préjudice est estimé à plus de 200 000 euros, selon Karine Infante, qui insiste sur le fait que ce bilan provisoire montre qu'il s'agit surtout de vandalisme, et que peu d'objets ont disparu. Pour la présidente, qui précise que l'enquête est en cours pour retrouver les coupables, il s'agit de "vandalisme gratuit. On a voulu nous empêcher de travailler".

Réouverture la semaine prochaine

"Nous allons pouvoir rouvrir la semaine prochaine, comme prévu, les travaux ont commencé, donc nous tenions à rassurer nos visiteurs et à remercier toutes les personnes qui nous ont témoigné leur soutien".

ch/www.ipreunion.com