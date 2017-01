Attention aux affaires qui traînent dans les voitures : depuis plusieurs jours, la gendarmerie de La Réunion a constaté une recrudescence des vols à la roulotte dans certains secteurs de Saint-Gilles. Pour éviter au mieux ce type de délits, plusieurs gestes sont recommandés. Et si le délit a déjà été constaté, des recommandations sont aussi à observer.

Retrouver sa voiture avec la vitre brisée ou la portière pliée : ils sont plusieurs à avoir vécu cette situation sur l’île. Les vols à la roulotte ont connu une recrudescence, plus particulièrement sur Saint-Gilles, à proximité du bassin des Cormorans. Depuis le début de l’année, le chemin Vanille a déjà connu une dizaine de délits de ce type. Ce vol d’opportunité est une aubaine pour un délinquant expérimenté, déplore le commandant de la gendarmerie de Saint-Paul. "C’est très rapide ! Ça va extrêmement vite de fracturer une vitre et de faire un tour à l’intérieur du véhicule" assure le gendarme, qui précise la difficulté de prendre les malfaiteurs "sur le fait". Si, par la suite, l’enquête peut remonter jusqu’à leurs traces, pas facile de retrouver les affaires des victimes : "Les papiers d’identité ne les intéressent pas, ils sont jetés et on ne les retrouve pas, même si on attrape les délinquants".

Quels conseils pour les éviter ?

La première recommandation donnée par le commandant Casso, de la gendarmerie de Saint-Paul : "Ne pas se garer en secteur isolé et privilégier les zones de vie". Durant la nuit, rester au plus près des secteurs éclairés est conseillé. Et, bien évidemment, ne rien laisser traîner ! Un sac laissé bien en vue équivaut à un appât parfait. Il est donc préférable de mettre à l’abri ses affaires dans le coffre. C’est encore mieux si on peut le faire avant de se garer, loin des regards malveillants.

Le mal a été fait : comment réagir ?

La première bonne réaction : ne toucher à rien. "Pour recueillir d’éventuelles empreintes" indique le commandant Casso. Ensuite, vous pouvez contacter la gendarmerie ou joindre le 17.

Que dit l’assurance ?

Comme le précise le site du service public, "l’indemnisation de l’assuré en cas de vol ou de tentative de vol du véhicule n’est pas automatique". C’est une garantie spécifique qui existe pour "être couvert contre ce risque". De plus, cette garantie peut être plus ou moins étendue et risque donc d’exclure les accessoires du véhicule, tels que le poste radio.

Les conditions d’indemnisation dépendent ensuite des circonstances du sinistre, de simples traces d’effraction au vol du véhicule.

Dans le cas de vols d’objets personnels, vous ne serez en principe pas indemnisé. Sauf en cas de souscription à une garantie spéciale contre le vol d’objets à l’intérieur du véhicule. Vous pourrez alors être remboursé de la valeur des objets volés, si une effraction est constatée. Il est conseillé de vérifier les termes de votre contrat pour s’en assurer.