Un groupe de citoyen se réunissait, dans le but de créer un "Front Anti-Fillon 974", ce mardi 17 janvier 2017 , au Bocage, à Sainte-Suzanne. Daniel Jaurès, rapporteur pour ce mouvement encore "embryonnaire", explique vouloir sensibiliser les Réunionnais sur les dangers du programme du candidat Les Républicains à l'élection présidentielle. (photo d'illustration)

Un groupe de citoyen se réunissait, dans le but de créer un "Front Anti-Fillon 974", ce mardi 17 janvier 2017 , au Bocage, à Sainte-Suzanne. Daniel Jaurès, rapporteur pour ce mouvement encore "embryonnaire", explique vouloir sensibiliser les Réunionnais sur les dangers du programme du candidat Les Républicains à l'élection présidentielle. (photo d'illustration)

"Depuis la primaire de la droite, François Fillon a fait des déclarations qui sont inquétantes pour la France en général et pour la Réunion en particulier", estime Daniel Jaurès. Pour ce fonctionnaire, qui explique avoir été déçu par les partis politiques traditionnels, l'objectif de ce rassemblement est "d'informer la population que le programme de François Fillon a pour but l'appauvrissement des pauvres et enrichissement des riches".

Le front dénonce ainsi de nombreuses promesses du candidat Les Républicains, comme la création d'une allocation unique d'un montant de 535 euros par mois, la suppression du tiers payant, l'augmentation de la TVA de deux points, la dégressivité des allocations chômage, la suppression des 35 heures, la retraite 65 ans, ou encore la suppression de l'ISF. A l'échelle locale, Daniel Jaurès s'inquiète notamment que François Fillon veuille tailler dans les effectifs des fonctionnaires. "A La Réunion, les non titulaires sont plus de 17 000, si Fillon promet de réduire les effectifs des collectivités, ceux-là n'ont aucun espoir d'être titularisés", s'emporte-t-il.

Ni parti, ni association, le front n'est pour l'heure qu'"un groupe qui rassemble une cinquantaine de citoyens", selon son rapporteur. Nous nous organiserons et nous verrons quel statut prendre dans le futur".

Le mouvement n'a pas encore prévu de prochain rendez-vous, mais il invite les personnes souhaitant prendre part au débat à contacter le front par mail au frontantifillon974@gmail.com

ch/www.ipreunion.com