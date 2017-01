En décembre 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % à La Réunion. Tiré par la hausse saisonnière des tarifs des transports aériens, le rebond des prix des services s'accompagne de l'augmentation des prix des produits manufacturés. Ces hausses sont toutefois atténuées par la baisse des prix des carburants et des fruits frais en pleine saison. Sur un an, les prix sont stables à La Réunion tandis qu'ils augmentent de 0,6 % en France. Nous publions le communiqué de l'Insee dans son intégralité ci-dessous.

Les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en décembre à La Réunion. Cette hausse s’explique principalement par celle des prix des services (+ 1,1 %) et des produits manufacturés (+ 0,4 %). Elle est atténuée par la baisse des tarifs réglementés des carburants et des prix des produits frais.

En glissement sur un an, les prix sont stables à La Réunion, tandis qu'ils augmentent de 0,6 % en France.

Après quatre mois consécutifs de baisse, les prix des services repartent à la hausse en décembre (+ 1,1 %). Ils progressent en raison de la tarification haute saison dans les transports aériens (+ 18,7 %), qui renchérissent les prix des services de transports de 16,5 %. Les prix des services hors transports aériens augmentent de 0,3 %. Ceux des autres services progressent de 0,6 %, en particulier les prix des assurances automobiles (+ 7,2 %) et des forfaits touristiques (+ 20,6 %). Par ailleurs, les prix des services de communication reculent (- 0,4 %, de même que les prix des services de santé (- 0,3 %), entraînés par ceux des services d’analyses de laboratoire.

Sur un an, les prix des services augmentent légèrement à La Réunion (+ 0,1 %) et plus fortement en France (+ 0,9 %).

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,4 %. L’augmentation des prix de l’habillement et deschaussures se poursuit (+ 1,5 %).

Avec les fêtes de find’année, les prix des téléphones portables augmentent de10,3 %. À l’inverse, les prix des jeux et jouets baissent de 2,5 %.

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,3 % à La Réunion et de 1,0 % en France.

Les prix de l’énergie reculent de 1,3 % en décembre. Les tarifs du gasoil et du supercarburant baissent respectivement de 3,0 % et de 1,5 % sur un mois. En revanche la hausse du prix de la bouteille de gaz s’accélère : + 6,3 % en décembre après + 3,9 % en novembre et + 2,1 % en octobre.

Sur un an, les prix des produits pétroliers reculent de 2,4 % à La Réunion, alors qu’ils progressent de 7,5 % en France.

Les prix de l’alimentation reculent en décembre de 0,6 %, entraînés par la baisse des prix des produits frais (- 6,7 %).

Les prix des fruits frais reculent ce mois-ci de 20,2 %, du fait de l’abondance de fruits de saison cette année. Hors produits frais, les prix des produits alimentaires baissent de 0,1 %.

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 0,7 % en France.

Le prix du tabac baisse de 0,1 % en décembre.