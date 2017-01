Ce mardi 17 janvier 2017, le ciel réunionnais est en demi-teinte. Si le soleil est présent dans la matinée, des averses pourraient venir assombrir les hauteurs de l'est, de l'ouest et du nord. Des rafales de vent de 60 km/h sont également prévues sur la région de la Possession et du Port. Côté température, la chaleur est encore au rendez-vous avec 30 degrés sur Saint-Denis et 31 sur Trois Bassins.

Ce mardi 17 janvier 2017, le ciel réunionnais est en demi-teinte. Si le soleil est présent dans la matinée, des averses pourraient venir assombrir les hauteurs de l'est, de l'ouest et du nord. Des rafales de vent de 60 km/h sont également prévues sur la région de la Possession et du Port. Côté température, la chaleur est encore au rendez-vous avec 30 degrés sur Saint-Denis et 31 sur Trois Bassins.

Au lever du jour, des entrées maritimes entraînent quelques averses sur la façade Est, d'une ligne allant de Saint Denis à Saint Philippe. Au fil des heures, les éclaircies s'imposent sur le bord de mer. Ailleurs sur l'île, le soleil est bien présent, sur la région des plages ou le cirque de Mafate.



Avant la mi-journée, les nuages se forment à mi-pente et de nouvelles averses devraient assombrir les hauteurs de l'Est.



Durant l'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur, occasionnant quelques pluies dans les hauts de l'Est jusqu'à ceux de l'Ouest en passant par le Nord. Le littoral conserve des éclaircies.



Le vent est modéré de secteur Est, les rafales avoisinent les 45 à 50 km/h sur Sainte Marie, 60 km/h sur Saint Philippe. Sur la région de la Possession et du Port, des rafales de 60 km/h sont à prévoir. Les brises prédominent sur les plages et sur Saint Pierre.



La mer est agitée, peu agitée aux endroits abrités. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud croisée avec une petite houle d'Est le long des côtes Sud-Est et Est.