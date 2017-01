La nouvelle a été annoncée officiellement ce mardi 17 janvier: Valérie Filain ne présentera plus le journal télévisé de Réunion 1ère. Dans un entretien téléphonique, elle explique les raisons de son départ. "C'est ma décision", assure-t-elle, avant d'expliquer qu'elle ne quitte pas la chaîne et restera impliquée, mais certainement plus "sur le terrain".

Elle évoque notamment l'influence des audiences sur sa décision, mais surtout son envie de retourner derrière la caméra, et de "laisser la place". "Le terrain m'appelle, a-t-elle confié. Je vais avoir un rôle de grande soeur et je vais accompagner les nouveaux présentateurs, car Réunion 1ère a lancé un casting pour trouver de nouveaux visages, parmi lesquels des journalistes très prometteurs".

