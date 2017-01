Dans un communiqué adressé ce mardi 17 juin 2017, Action Populaire de la Réunion explique pourquoi Claude Hoarau a choisi de soutenir Benoît Hamon, pour la primaire citoyenne de la gauche, qui se tient ces dimanche 22 et 29 janvier 2017. Nous publions le communiqué d'APR en intégralité

Lors d’une conférence de presse, fin décembre 2016, APR avait annoncé sa décision de participer à la primaire citoyenne de la gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier prochain. Ce choix était basé sur le fait qu’il fallait faire barrage à François FILLON, dont le programme déjà annoncé portera atteinte aux acquis essentiels du monde ouvrier, et accentuera l’injustice sociale en France et à La Réunion. Nous avions alors annoncé qu’Action Populaire de la Réunion allait interroger l’ensemble des candidats à cette primaire pour avoir leur point de vue sur un certain nombre des préoccupations des réunionnais.

Le 27 Décembre, Action Populaire de la Réunion a donc pris contact avec les sept candidats avec plus ou moins de succès. Le 8 Janvier dernier, à Montpellier, le Président d’Action Populaire de la Réunion, Claude HOARAU a rencontré Benoît HAMON. Au cours de cette rencontre chaleureuse, ce dernier a proposé de s’adresser aux Réunionnais et ainsi de répondre au courrier que nous lui avions adressé. Après cet échange fructueux du 8 janvier dernier entre Benoît HAMON et Claude HOARAU et après l’analyse de la réponse à notre courrier reçue en fin de semaine dernière, Action Populaire de la Réunion a fait le choix de soutenir le candidat à la primaire citoyenne, Benoît HAMON.

Ce choix s’appuie aussi sur un certain nombre de propositions du candidat, et notamment :

- L’augmentation immédiate de 10 % des minimas sociaux,

- La création d’un Revenu Universel d’Existence,

- La fondation d’une VIème République pour plus de démocratie, etc.

Action Populaire de la Réunion lance un appel à l’ensemble des Réunionnais pour qu’ils puissent se mobiliser dimanche prochain, 22 Janvier, et participer au vote de la primaire de la gauche.