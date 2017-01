Voici les titres développés ce mercredi 18 janvier 2017 :



- Carte grise : La Réunion parmi les départements les plus chers

- Toujours plus d'étudiants à l'université de La Réunion

- À la recherche du plus bel arbre de France

- Ça s'est passé un 18 janvier 1862 : Les apparitions de la Vierge à Lourdes sont affirmées "authentiques"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le beau temps domine les nuages

Voici les titres développés ce mercredi 18 janvier 2017 :



- Carte grise : La Réunion parmi les départements les plus chers

- Toujours plus d'étudiants à l'université de La Réunion

- À la recherche du plus bel arbre de France

- Ça s'est passé un 18 janvier 1862 : Les apparitions de la Vierge à Lourdes sont affirmées "authentiques"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le beau temps domine les nuages

Carte grise : La Réunion parmi les départements les plus chers

Depuis le 1er janvier 2017, le cheval fiscal de la carte grise a augmenté à La Réunion. En passant de 39 à 51 euros, la tarification régionale réunionnaise est ainsi devenue l'une des plus chères pratiquées en France. Cette révision à la hausse place également l'île en tête des départements d'Outre-Mer.

Toujours plus d'étudiants à l'université de La Réunion

Pour l'année universitaire 2015-2016, l'université de La Réunion a recensé 4753 nouveaux entrants. Soit une hausse de 5,2 %, si l'on compte également les inscriptions en classe préparatoire aux grandes écoles. En France, ce sont 2 551 100 inscriptions au total qui ont été enregistrées dans l'enseignement supérieur.

À la recherche du plus bel arbre de France

Qui remportera le titre de plus bel arbre de France ? Les inscriptions au concours sont ouvertes pour la 6ème édition de "L'arbre de l'année". Si un pied de bois compte particulièrement à vos yeux, c'est le moment de le mettre en avant en proposant sa candidature. En 2015, le Banian du Port a d'ailleurs obtenu une honorable seconde place. Les lauréats 2017 seront connus en octobre.

Ça s'est passé un 18 janvier 1862 : Les apparitions de la Vierge à Lourdes sont affirmées "authentiques"

Le 18 janvier 1862, l'Église Catholique reconnaît les apparitions de la Vierge à Lourdes. Elles sont ainsi proclamées comme "authentiques". C'est ainsi que Lourdes devient l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le beau temps domine les nuages

Ce mercredi 18 janvier 2017, c'est le beau temps qui devrait dominer une majeure partie de l'île. Quelques averses pourront assombrir l'est et le nord durant la matinée, mais le soleil reste confiant et reprend une belle place au fil de la journée. Côté température, plus de trente degrés pourront être atteints sur le littoral.