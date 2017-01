Pour l'année universitaire 2015-2016, l'université de La Réunion a recensé 4753 nouveaux entrants. Soit une hausse de 5,2 %, si l'on compte également les inscriptions en classe préparatoire aux grandes écoles. En France, ce sont 2 551 100 inscriptions au total qui ont été enregistrées dans l'enseignement supérieur.

C'est l'université qui caracole en tête des choix des étudiants en France et dans les départements d'outre-mer. En 2015-2016, c'est près de 1,6 million d'étudiants qui étaient inscrits dans les universités de France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Soir 62,5 % de l'ensemble des inscriptions, rapporte une étude du ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche.

À La Réunion, 14 287 étudiants ont été recensés durant l'année 2015-2016. L'augmentation par rapport à l'année précédente était de 7,2 %. Les nouveaux entrants sont toujours plus nombreux, avec 4 753 inscriptions, soit une hausse de 5,2 % en comptant les CPGE.

Les effectifs sont plus particulièrement en hausse dans le cursus licence et master. Et ce sont les sciences humaines et arts ainsi que les filières scientifiques qui sont privilégiées par les étudiants français.

Ce mardi 16 janvier 2017, c'était d'ailleurs la rentrée pour les étudiants à l'université de La Réunion. Selon les filières, ils devraient reprendre le chemin des campus cette semaine ou la semaine prochaine.