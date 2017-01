En 2016, 50 personnes sont mortes sur les routes de l'île. Et depuis le début de l'année, ce sont 5 personnes qui ont perdu la vie lors d'accidents. Un chiffre alarmant et des accidents parfois dus à la consommation d'alcool : le préfet lance un appel au civisme. Nous publions le communiqué préfectoral dans son intégralité ci-dessous. (Photo d'illustration)

50 tués sur les routes en 2016, déjà 5 tués depuis début 2017 : STOP à la violence routière

Malgré une baisse sensible des accidents et des blessés, 50 réunionnais ont perdu la vie sur nos routes en 2016. Depuis le début de l’année, deux motards, un piéton et deux conducteurs de véhicules légers ont été tués sur nos routes. Déjà 5 tués ! La conduite sous l’emprise de l’alcool est encore une fois responsable de certains de ces décès. Ces accidents mortels auraient pu être évités.

Le préfet de La Réunion lance un appel au civisme des usagers :

- adoptons une conduite responsable,

- respectons le partage de la route,

- changeons notre comportement au volant ou au guidon.

Sur la route, chacun d’entre nous doit prendre conscience des conséquences irréversibles d’un accident de la circulation, non seulement sur les victimes, leurs familles mais également leurs amis. Trop de vies sont gâchées ou perdues.

Tous ensemble, nous devons dire STOP à la violence routière.