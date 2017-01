Qui remportera le titre de plus bel arbre de France ? Les inscriptions au concours sont ouvertes pour la 6ème édition de "L'arbre de l'année". Si un pied de bois compte particulièrement à vos yeux, c'est le moment de le mettre en avant en proposant sa candidature. En 2015, le Banian du Port a d'ailleurs obtenu une honorable seconde place. Les lauréats 2017 seront connus en octobre.

Qui remportera le titre de plus bel arbre de France ? Les inscriptions au concours sont ouvertes pour la 6ème édition de "L'arbre de l'année". Si un pied de bois compte particulièrement à vos yeux, c'est le moment de le mettre en avant en proposant sa candidature. En 2015, le Banian du Port a d'ailleurs obtenu une honorable seconde place. Les lauréats 2017 seront connus en octobre.

Qui sera le plus bel arbre de France ? Le concours de beauté - 100 % naturel, on vous le promet - est désormais ouvert. Organisé par l'office national des forêts (ONF) et le magazine mensuel "Terre Sauvage", il récompense le plus beau "pied de bois" de France, en s'appuyant sur les votes des internautes.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 avril 2017. Le principe est simple : vous choisissez trois belles photos de l'arbre qui a conquis votre coeur et vous les accompagnez de quelques lignes racontant "son histoire, ses caractéristiques esthétiques et naturalistes" indique l'ONF. Les documents doivent être postés sur le site "arbredelannee.com".

En 2015, le banian du rond-point de la Glacière au Port avait d'ailleurs été consacré "second arbre de l'année 2015".

Le concours est ouvert à tous. Un premier jury se réunira en avril 2017 pour retenir les 17 arbres qui défendront les couleurs de leur région. Le public pourra ensuite voter en ligne pour élire le "Prix du public de l'arbre de l'année". Les lauréats de l'année 2017 seront ensuite désignés en octobre pour décerner aux gagants le "prix du public" ainsi que le "prix du jury". un "prix coup de coeur" est également prévu. Après la miss, ses dauphines.