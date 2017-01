Pas de discussion autour de la gestion de l'île française de Tromelin à l'Assemblée ce mercredi. Le texte qui proposait une cogestion de cet îlot avec la République de Maurice a finalement été retiré de l'ordre du jour de ce 18 janvier 2017. Un retrait peut-être dû à la polémique alimentée par une pétition s'opposant à ce texte. Elle avait été initiée par trois députés PS, LR et UDI. Si ce petit "confetti" suscite les convoitises, c'est surtout grâce à la zone économique exclusive (ZEE) qu'il génère. Un vaste domaine maritime qui permet à la France de se placer dans le trio de tête des puissances océaniques mondiales.

C'est une petite miette dans l'Océan Indien, perdue près de Madagascar et de La Réunion. Tromelin, îlot de 1,5 kilomètre de long sur 700 mètres et appartenant aux îles éparses attise pourtant la polémique. Le territoire, actuellement géré par l'administration des Terres australes et antarticques françaises (TAAF) et recouvrant 280 000 kilomètres carrés de domaine maritime, est revendiqué par l'île Maurice depuis 1976.

Un accord de cogestion entre la France et l'île soeur devait être abordé ce mercredi à l'Assemblée Nationale. Mais le projet de loi - notamment contesté par les partis de droite et d'extrême droite - a été retiré de l'ordre du jour. Le retrait a été annoncé ce mardi par le secrétaire d'État chargé des relations avec le parlement : "La concercation est à approfondir avec les parlementaires" a t-il invoqué auprès de l'AFP.

Une pétition avait récemment été lancée par divers partis qui avaient manifesté leur opposition à ce texte. Les trois députés à l'origine de cette initiative ont félicité la "sagesse" du gouvernement dans un communiqué commun, se réjouissant que l'île de Tromelin puisse rester "totalement française". Ce n'est pas la première fois que le traité est bloqué lors de sa ratification : en 2013, un "abandon de souveraineté" avait été pointé du doigt par un député du Tarn. D'autres parlementaires l'ont ensuite suivi, décidés à ce que Tromelin reste française.

C'est la vaste zone économique maritime de Tromelin qui suscite surtout les convoitises. Car si l'île n'est guère habitée - à l'exception d'oiseaux, de tortues et de quelques météorologues de passage - son domaine maritime enrichit particulilièrement la zone économique exclusive française. Ce qui propulse la France dans le trio de tête des puissances océaniques mondiales. Mais que les inquiets se rassurent : pour le moment, le drapeau bleu-blanc-rouge ne sera pas arraché de ce confetti à fort potentiel.

mp/www.ipreunion.com