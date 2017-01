Depuis le 1er janvier 2017, le cheval fiscal de la carte grise a augmenté à La Réunion. En passant de 39 à 51 euros, la tarification régionale réunionnaise est ainsi devenue l'une des plus chères pratiquées en France. Cette révision à la hausse place également l'île en tête des départements d'Outre-Mer.

Pour immatriculer un véhicule, les automobilistes réunionnais doivent maintenant préparer le porte-monnaie. Avec une augmentation du cheval fiscal, qui passe de 39 à 51 euros, La Réunion caracole en tête des DOM et fait partie des régions françaises où l'acquisition d'une carte grise coûte cher. Cette opération qui se déroule à la préfecture s'appuie sur la tarification d'une taxe régionale. Et la révision à la hausse se rajoute ainsi à la flambée du prix de la carte grise qui se poursuit depuis dix ans en France.

Le magazine de l'association de consommateurs "UFC Que Choisir" a répertorié les tarifs du cheval fiscal pour 2017. Et, surprise, le tarif le plus haut pratiqué est de 51,20 euros. C'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui remporte la palme. Dans les autres DOM, le cheval fiscal passe de 30 euros (Martinique et Mayotte) à 41 euros (Guadeloupe) et 42,50 euros (Guyane). La Réunion est donc le département d'Outre-Mer où se procurer un certificat d'immatriculation coûte le plus cher. L'île est au même rang que la Bourgogne Franche-Comté et la Bretagne.

Et ce sont les acheteurs des véhicules d'occasion qui devraient être le plus touchés par cette augmentation, le concessionaire offrant généralement le prix de la carte grise d'une voiture neuve. De plus, La Réunion fait églement partie des régions qui ne pratiquent pas l'exonération de la taxe pour un véhicule propre. Tout comme les autres DOM ainsi que le Centre-Val de Loire.

C'est une délibération en date d'avril 2016 de la Région qui a conduit à cette augmentation. Son objectif initial : rapporter plusieurs millions d'euros à la collectivité, pour combler les baisses de dotations de l'État. Pour circuler au volant d'une voiture d'occasion à La Réunion, il faut en tout cas mettre désormais le prix. Pas sûr que les automobilistes réunionnais soient ravis de compenser ce manque de dotations de leur poche.