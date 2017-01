Ce mercredi 18 janvier 2017, c'est le beau temps qui devrait dominer une majeure partie de l'île. Quelques averses pourront assombrir l'est et le nord durant la matinée, mais le soleil reste confiant et reprend une belle place au fil de la journée. Côté température, plus de trente degrés pourront être atteints sur le littoral.

Au lever du jour, les entrées maritimes toujours présentes sur la façade Est du département, se réveillent. Dès le matin, il devrait pleuvoir sur les contreforts du volcan, entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, mais également du côté de Saint-Anne et Saint-Denis. Ailleurs, hormis la présence de quelques nuages le long des plages de l'Ouest, le ciel est dégagé et c'est le beau temps qui prédomine.



Au fil de la matinée, sur une ligne allant de La Possession à Saint-Philippe, le ciel reste couvert. Des averses pourront arroser le Nord de l'île, plus particulièrement entre La Possession et Saint-André et jusque dans les hauts. On note également la présence de "petites cellules pluvieuses du côté de Saint-Paul" indique Météo France. Le Sud de l'île devrait, a contrarior, profiter d'un bel ensoleillement.



Mais bonne nouvelle : dans l'après-midi, les entrées maritimes sont évacuée et il n'y aura guère que quelques modestes nuages pour assombrir le relief. Quelques petites averses pourraient survenir dans les hauts de Saint-Pierre, mais globalement, c'est le beau temps qui revient sur une majeure partie de l'île.

Le vent reste assez soutenu de secteur Est, avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h le long du Sud Sauvage et entre la Grande Chaloupe et Sainte-Marie.



Les températures sont conformes aux normales saisonnières, comprises entre 30 et 32 degrés sur le littoral, et entre 18 et 27 degrés à l'intérieur de l'île.



La mer est agitée, principalement sur le long de la façade Est, entre Saint-Philippe et Bras-Panon, avec une petite houle voisine de 1 mètre 75.