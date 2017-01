Alors que le Sénat examine le projet de loi égalité réelle, Monique Orphé et Philippe Naillet considèrent que "les sénateurs de droite, dont fait partie Didier Robert, ont commencé le " détricotage " de l'égalité réelle, en supprimant un certain nombre de dispositions favorables aux Outre-mer et donc à La Réunion. Nous publions leur communiqué en intégralité.

Nous avons pris connaissance du travail de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi égalité réelle. Les sénateurs de droite, dont fait partie Didier Robert, ont commencé le " détricotage " de l’égalité réelle, en supprimant un certain nombre de dispositions favorables aux Outre-mer et donc à La Réunion.

D’une part, la Ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts avait obtenu la possibilité pour les travailleurs indépendants de toucher les allocations familiales comme leurs homologues de l’Hexagone, c’est à dire sans conditionnement. Mais les sénateurs de droite ont estimé que les travailleurs réunionnais étaient de mauvais payeurs et qu’il fallait, à ce titre, les priver d’allocations familiales.

D’autre part, la question des petites retraites est primordiale pour le pouvoir d’achat de nos familles. Nous avions ainsi obtenu une grande avancée pour permettre à plus de personnes âgées de bénéficier du minimum vieillesse à 800 euros. Il s’agissait d’augmenter le plafond des ressources pris en compte pour les recours sur succession. Là encore, les sénateurs de droite ont cassé cette possibilité, ce qui laisserait de nombreuses familles réunionnaises avec des montants de retraites inacceptables.

Enfin, pour favoriser les petites et moyennes entreprises réunionnaises, nous avions introduit une disposition permettant de leur réserver jusqu’à 30% de la commande publique. Cela aurait permis à nos entreprises d’avoir plus d’activité et donc de créer de l’emploi sur notre territoire. Là encore, la commission du Sénat a supprimé cette grande avancée.

En supprimant ces avancées, la droite au Sénat, défendue par les candidats Les Républicains de La Réunion, s’attaque aux travailleurs indépendants, à nos entreprises et aux familles réunionnaises.

Monique Orphé et Philippe Naillet