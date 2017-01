46 morts et 120 000 sinistrés. La tempête Chedza, qui a effleuré La Réunion, n'a pas épargné la Grande Ile. Madagascar ressort détruite du passage du phénomène, puisque 10 de ses régions sur 22 ont été touchées à des degrés divers. (Photo archives)

Si, à La Réunion, seuls quelques orages et une houle déchaînée ont été constatés lors du passage de Chedza aux plus près de nos côtes, la Grande Ile, de son côté, a gravement souffert de la tempête tropicale. Au lendemain de sa traversée sur Madagascar, le bilan humain s'alourdit d'heure en heure, passant de 18 à 46 morts pour le bilan définitif. Plus de 120 000 personnes, auc quatre coins du pays sont sinistrées.

Comme le note le Monde dans un article datant du 21 janvier 2015, "le nombre des morts a été le plus important dans la région de Vakinankaratra (centre), avec 12 victimes. C'est dans la région de Vatovavy-Fitovinany (est), touchée par la tempête lorsque celle-ci a quitté le pays en direction de l'océan Indien, que le nombre de sinistrés est le plus important (plus de 53 000 (...) La région d'Analamanga, où se trouve la capitale, Antananarivo, n'a pas été directement traversée par la tempête, mais les importantes pluies qui accompagnaient Chedza y ontfait 6 morts et plus de 43 000 sinistrés.

A peine les plaies de Chedza pansées à Madagascar, un épisode pluvieux sans précédement touche de nouveau Madagascar fin février 2015, causant 18 décès dès les premières inondations.

jm/www.ipreunion.com