Ce jeudi 19 janvier 2017, Christian Annette, élu à l'opposition de Sainte-Marie s'est élevé contre des "irrégularités" et "compensation financières" qui auraient lieu dans la commune. Il prend comme point de départ le cas de Jocelyn Trulès, ancien directeur général des services et actuellement à la Cinor. Salaire de "10 1000 euros net par mois plus les avantages en nature" : l'élu n'en démord pas, pour lui, "le responsable, c'est le maire".

"L'iceberg Lagourgue" : c'est Christian Annette, président fédéral du Parti Socialiste et élu de l'opposition à Sainte-Marie, qui use de cette formule pour s'attaquer aux "irrégularités" de la commune du nord. Comme point de départ, il prend le cas de Jocelyn Trulès, ancien directeur général des services et actuellement à la Cinor. Son passage aurait coûté extrêmement cher à la mairie, selon Christian Annette : "Le problème est réglé, mais il n'est que la partie émergée d'un système ! 10 000 euros net par mois plus les avantages en natures, 400 000 euros de primes. J'ai écrit au préfet et c'est dans le rapport de la chambre régionale des comptes".

Mais, l'élu n'en démord pas, le responsable, "c'est le maire". Il poursuit : "Je veux tirer la sonnette d'alarme, regardez ce qu'il se passe à Saint-Louis ! Il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités".

"M.Lagourgue se croit au dessus de la loi" conclue l'élu, qui assure que Sainte-Marie est "en déficit régulier années après années". Contacté, le service communication de la mairie a indiqué que Jean-Louis Lagourgue répondrait à Christian Annette lors d'une conférence de presse, prévue la semaine prochaine.