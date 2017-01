Dans une tribune, l'élu de Saint-Denis Gérard Françoise déplore la prise de positon du président de Région Didier Robert sur le projet de loi Egalité réelle Outre-mer, présenté par la ministre Ericka Bareigts. Nous publions ci-après son courrier.

Mardi soir, le sénateur, président de région, président de la Sematra, PDG de la SPL Réunion des Musées Régionaux Didier Robert a cru bon apparaître au Sénat pour attaquer notre ministre des Outre-mer Ericka Bareigts et le projet de loi "Égalité réelle Outre-mer". J’ai été choqué par son attitude et ses attaques infondées. De la politique politicienne, alors que ce projet de loi représente une véritable avancée pour nous.

D’abord, quelle ironie lorsque Didier Robert parle d’une "diète budgétaire" que subiraient les Outre-mer depuis 2012. D’abord, contrairement au quinquennat de Sarkozy, le budget des Outre-mer a toujours été au-dessus de 2 milliards d’euros. Il oublie également le récent soutien de l’État pour l’achat des nouveaux avions de notre compagnie régionale Air Austral, ou encore les fonds investis dans la Nouvelle Route du Littoral. Enfin, lorsque l’État injecte des financements pour la formation, la région Réunion ne les utilise pas...

C’est aussi drôle quand on sait que Didier Robert soutient François Fillon qui souhaite économiser 100 milliards d’euros, privant ainsi les collectivités locales des ressources nécessaires pour soutenir l’économie et assurer la solidarité

Sur l'assimilation, Didier Robert se trompe totalement. Il oublie que la droite réunionnaise a toujours plaidé pour une totale assimilation, tandis que le PS et les forces progressistes se sont toujours battus pour la reconnaissance de nos réalités. Nous nous battons pour l’acceptation de la diversité et la reconnaissance de notre histoire si particulière, et si une personne l’a répété sans cesse, c’est bien Ericka Bareigts. Ce texte propose d’ailleurs d’adapter les stratégies à chaque territoire, Didier Robert l’aurait su s’il avait été plus présent au Sénat.

Enfin, Ericka Bareigts travaille et avance depuis 2012 avec ceux qui sont capables d’apporter quelque chose de constructif. C’est ce qu’elle a fait avec les députés qui ont largement enrichi ce texte, apportant de nouvelles avancées pour notre territoire. Quant à Didier Robert, au-delà de ses gesticulations, il n’a rien apporté au texte. Au contraire, la majorité de droite du Sénat a supprimé des dispositions de solidarité, comme par exemple l’ouverture à un plus grand nombre de personnes âgées de La Réunion du minimum vieillesse à 800 euros.

Et Didier Robert a voté contre la suppression, pour les travailleurs indépendants, de la condition les obligeant à justifier du paiement de leurs cotisations pour toucher les allocations familiales, une mesure discriminante qui ne s’applique qu’aux UItramarins. Un vote qui compte, puisque le Sénat a voté avec une majorité d’une voix le maintien de cette inégalité flagrante.

Le Sénat n’est pas un endroit pour les réglements de compte politiques. Comme Ericka Bareigts l’a dit, "la caricature et l’insulte ne transforment pas le mensonge en vérité". Et la fonction de sénateur n’en donne pas forcément la carrure. Il est si facile de s’indigner mais beaucoup plus difficile de construire.

Gérard Françoise - Élu dionysien