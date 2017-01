Voici le programme des évènements sportifs du week end (photo d'illustration)

Volleyball: 10ème journée de championnat

La 10ème journée de championnat régional 1 est programmée pour ce samedi.

Côté masculin, le TGV, actuel leader, recevra le VBC Cote Ouest à 20h00 au 12ème km. Les Aigles Blancs, seconds du championnat, se déplaceront à Saint Pierre à 20h00, gymnase Mandela, Saint Leu accueillera Bras Panon à 20h30, l'Entre Deux rencontrera le SDOVB à 20h30 et enfin le VBC St Denis se déplacera à la Chaloupe à 18h00.

Côté féminin, le TGV, actuel leader, recevra Sainte Marie au 12ème km à 18h00. Co-leaders du championnat, les Aigles Blancs iront défier Saint Leu à 18h30. Le VBC Cote Ouest accueillera St Denis à 20h00 à Plateau Caillou et St André se déplacera à Gaston Richardson à 19h30 pour affronter St Pierre.

Karaté: Coupe de France kyokushinkai

Une délégation de jeunes combattants réunionnais est à Paris ce week end pour disputer la coupe de France kyokushinkai au gymnase Léo Lagrange. Ils sont 13 garçons et filles des catégories pupilles à juniors:

Pupille Garçon - De 30kg: Dugain Noé (KIM Dao), Robert Owen (KIM Dao), Serge Jean Marc (KIM Dao), Pierre Samuel (TIGER)

Pupille Fille - 35 kg: Tarcile Eléna (KIM Dao)

Benjamine - 35 kg: Souton Ailye (TIGER)

Benjamine -40 kg: Beauvoir Ambre (KIM Dao)

Benjamin -40 kg: Darafy Miguel (KIM Dao)

Benjamin 45 kg et +: Randrante Dominique (KIM Dao)

Minime Fille - 45 kg: Souton Ailyne (TIGER)

Cadette – 50kg: Caille Danya (TIGER), Velou Léa (TIGER)

Junior Fille - 60 kg: Robert Manuella (KIM Dao)

Cette délégation de combattants est complétée par 3 coachs (PIERRE Patrick - club TIGER, VALLIAMEE Fabrice et BEAUVOIR Johny - club KIM DAO), lesquels ont suivi les compétiteurs durant toute leur préparation, et aussi par 2 des arbitres de Ligue Cédric BERFROI et Clément PAYET ainsi que Natacha Randrante, arbitre nationale, responsable du collectif et de l'arbitrage (tous 3 issus du club KIM DAO) qui vont officier sur cette compétition nationale.

VTT: 3 heures semi nocturnes de Vacoas

Le Vélo Club de l'Est inaugure la nouvelle saison de crosscountry en proposant ce samedi une course d'endurance sur le site de la rivière des Roches de Bras Panon. Les équipes seront composées de 2 cyclistes qui se relayeront tour à tour pendant 3 heures pour boucler un maximum de tours possible (1h pour les minimes, 2h pour les cadets). Le départ sera donné à 16h15.

Des courses pour les lus jeunes catégories auront lieu l'après midi à partir de 14h45.

Athlétisme: Championnat d'épreuves combinées été austral

Le stade Marc Nasseau de Saint Denis accueillera tout le week end le championnat de la Réunion d'épreuves combinées. Samedi les épreuves débuteront à 14h30 et concerneront les cadets, juniors, espoirs et séniors pour le pentathlon féminin et l'heptathlon masculin. Dimanche, les épreuves débuteront à 9h30. Les hommes termineront leur heptathlon et les benjamins et minimes entreront en piste pour leur tri-athlon.

Trail: Tangue et Transvolcano

Le club d'athlétisme Jacky Murat organise ce dimanche deux courses du côté de la plaine des cafres, officialisant ainsi le début de la saison de trail: la tangue longue de 24km et la transvolcano longue de 45km.

Sur la tangue, on attends évidemment du monde comme chaque année, pour le départ des grands kiosques à 7h00. Côté masculin, on devrait assister à un joli mano à mano entre Juanito Lebon et Jean Marie Cadet, auquel pourrait se joindre Jean Patrice Payet. Côté féminin, Camille Bruyas tentera d'ajouter une ligne à son palmarès.

Sur la transvolcano, ils seront moins nombreux à se frotter aux 45km du parcours qui les emmènera jusqu'au Pas de Bellecombe. David Hauss sera au départ à 5h00 pour peaufiner sa préparation au trail du Ventoux de mars prochain où il espère décrocher sa qualification pour les prochains mondiaux de trail. Il sera accompagné dans l'effort par Freddy Thévenin qui fait également sa rentrée 2017 sur la distance.

Football féminin: France – Afrique du Sud

Ce dimanche, l'équipe de France féminine affrontera celle de l'Afrique du Sud dans le cadre d'un match amical international à 21h00 au stade Jean Ivoula de Saint-Denis. Après quelques jours sur l'île à la rencontres des clubs et deux sessions d'entrainement publiques, les Françaises auront à coeur de bien faire devant leur public qui sera certainement nombreux dimanche soir.

Karaté: Coupe de la Réunion kata

Le gymnase Belair de Sainte Suzanne accueillera la coupe de la Réunion kata ce dimanche à partir de 8h00 pour les poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans.