Ilop Sports, la Cirest et la commune de Saint Benoit organisent la deuxième édition de la Tropca'dingue Kids, ce samedi 21 janvier 2017 au Stade René Arnoux à la Rivière des Roches à partir de 8h30.

Ilop Sports, la Cirest et la commune de Saint Benoit organisent la deuxième édition de la Tropca'dingue Kids, ce samedi 21 janvier 2017 au Stade René Arnoux à la Rivière des Roches à partir de 8h30.

Après les adultes, qui ont affrontés les obstacles et la boue, en novembre dernier, c'est au tour des enfants de participer à cette course sportive et festive. Les marmailles, âgés de 6 à 13 ans, effectueront un parcours de 2 km avec franchissement d’obstacles ludiques adaptés. Les 14 obstacles classiques de la version adulte (ballots de paille, bassin de boue, le célèbre Vertical Walk, la Babook, etc. ) ont spécialement été repensés et redimensionnés pour les plus jeunes, selon les organisateurs.

"L’année dernière, la 1ère édition de la Tropica’dingue Kids avait accueilli plus de 600 enfants, selon la municipalité. Cette année, pas moins de 1000 kids sont attendus à la Rivière de Roches à Saint Benoit" . Les enfants partiront par vagues successives de 50 enfants toutes les 5 à 10 min. Un goûter géant les attendra à l'arrivée, avec leur diplôme de "Survaïvor de la tropica'Dingue 'Kids"

ch/www.ipreunion.com