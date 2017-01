Depuis quelques semaines, le secteur de Saint-Gilles a connu un rebond des vols à la roulotte. Suite aux investigations des gendarmes de Saint-Paul, le véhicule des malfaiteurs a pu être identifié. Quatre individus ont été mis en examen et l'un d'entre eux a été incarcéré.

Depuis quelques semaines, la gendarmerie de Saint-Paul a constaté une importante recrudescence des vols à la roulotte dans le secteur de Saint-Gilles. Depuis le début de l'année, le chemin Vanille a connu une dizaine de vols de ce type.

Suite aux investigations des gendarmes et grâce à la participation de témoins, le véhicule utilisé par les malfaiteurs a pu être identifié. Un poste provisoire a été mis en place à l'Ermitage, pour "lutter contre ce type de phénomène". Ce mardi 17 janvier 2017, les gendarmes du poste ont pu repérer ce véhicule et procéder à l'interpellation de ses quatre occupants. Ils ont été mis en examen et l'un d'entre eux a été incarcéré.