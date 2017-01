La matinée va être humide, surtout dans l'Est, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 20 janvier 2017. l'Ouest restera au sec, malgré quelques nuages. Le vent s'apprête à souffler fort, 60km/h en rafales.

Voici une journée qui démarre mal. Le temps est encore à la pluie en matinée, essentiellement concentrée sur une bonne moitié Est de l'île. Les averses sont fréquentes et parfois copieuses, sans aller toutefois jusqu'au seuil de fortes pluies. Seules les régions côtières de l'Ouest jusqu'à Saint-Pierre y échappent, on espère même de belles éclaircies.



Le temps s'améliore en cours de matinée, les pluies se raréfient et le soleil fait un retour remarqué dans l'après-midi.



Le risque d'averses devient alors plus manifeste sous le vent, où l'on essuie comme hier des averses isolées et parfois modérées.



Le vent d'Est se renforce avec le retour des éclaircies, 50 à 60 km/h de Saint-Denis au Port et de Saint-Philippe à Saint-Joseph. Mer agitée par le vent.