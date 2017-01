Ce début de week-end devrait se dérouler le soleil si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 21 janvier 2017. Quelques nuages devraient seulement perturber les hauteurs du Sud. Côté mercure, l'été est encore bien présent, avec des températures comprises entre 29 et 32°C prévues sur le pourtour littoral. Le nord sera venté.

Les petites ondées, de fin de nuit, s'estompent rapidement au profit d'éclaircies sur le littoral Est. L'élément remarquable de cette matinée, c'est le soleil. Quelques nuages, néanmoins, circulent dans le flux des alizés. Certains restent accrochés aux reliefs, mais le temps reste sec.

En fin de matinée, quelques nuages se développent sur les pentes de l'Ouest. Un peu plus tard, dans l'après-midi , le risque d'averses devient plus manifeste sous le vent, où l'on essuie quelques averses faibles et isolées du côté du Dimitile par exemple.



Les températures maximales restent de saisons avec 29 à 32 °C sur le pourtour du littoral. Il est attendu 18°C au Volcan, 24 à 26°C dans les cirques.



Le vent d'Est reste soutenu avec des rafales, 50 à 60 km/h de Saint-Denis au Port et de Saint-Philippe à Saint-Joseph. Un régime de brises est bien installé sur les plages.I l est plus modéré dans l'intérieur de l'île. Côté mer, elle est agitée au vent, peu agitée sous le vent.