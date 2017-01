Ce samedi 21 janvier 2017, l'association Tuning La Réunion a rassemblé plus d'une centaine de personnes près du stade de l'Est, à Saint-Denis. Leur leitmotiv : réclamer une dérogation dans le cadre de la nouvelle loi sur les vitres teintées.

Le soleil n'a pas arrêté les défenseurs des vitres teintées : ils étaient plus d'une centaine à se réunir ce samedi matin, au stade de l'Est, à Saint-Denis. C'est leur seconde grande mobilisation qu'a initiée l'association "Tuning La Réunion", représentée par William Colter. Et ils n'ont pas changé d'un iota leurs revendications sur l'application de cette nouvelle loi, obligeant les filtres à avoir une transmission de lumière visible à 70 %. "On souhaite déposer une dérogation concernant cette application, une pétition a également été lancée et a dépassé le cap des 1500 signatures, ça monte petit à petit !" s'enthousiasme le responsable.

Un avocat, spécialisé en droit routier à Saint-Denis, a également fait le déplacement pour soutenir la mobilisation. Et il a bon espoir pour l'application d'une dérogation : "On est sur un climat tropical avec un ensoleillement intense et le gouvernement peut très bien faire avec les spécificités de chaque département" assure Maître Rochanbeau. Cet appui juridique est un avantage non négligeable pour les manifestants, qui ont profité de l'occasion pour lancer des interrogations autour des contrôles menés par les forces de l'ordre. Elles ne seraient pas équipées de l'appareil homologué, effectuant leurs vérifications à l'oeil nu. Chose qui peut être contestée : l'avocat n'exclut pas d'aller jusqu'à la Cour de Cassation pour avoir "une jurisprudence établie" à ce sujet. "On a un texte précis, il faut des contrôles précis" martèle t-il.

La Martinique et la Guadeloupe se sont également élevées contre cette nouvelle loi. Une forte mobilisation au niveau des Outre-Mer qui aura peut-être un écho au Parlement. "Ensoleillement intense", "climat tropical", "températures qui montent dans l'habitacle" : autant d'arguments appuyés par les irréductibles, qui ne comptent pas céder à la transparence.