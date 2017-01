Ce samedi 21 janvier 2017, l'école de gestion et de commerce (EGC) de La Réunion ouvre ses portes. Lycéens, étudiants et parents sont invités à découvrir l'établissement et sa formation.

De 9 heures à 17 heures, les intéressés pourront être conseillés sur leur projet professionnel post-bac. Une rencontre avec les étudiants actuels de l'EGC est également prévue.

L'établissement dispenses des formations autour des métiers du commerce et de la gestion. Cette manifestation est aussi l'occasion de se préparer au concours d'entrée, découvrir le portail des admissions post bac et de repérer les dates clés.

L'école se situe au 12 rue Gabriel de Kerveguen à Sainte-Clotilde.