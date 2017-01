Né en 1912 à Lyon, l'Abbé Pierre, père des pauvres et des sans-abris décède le 22 janvier 2007, à l'âge de 95 ans. Il fonde le mouvement Emmaüs comprenant également la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisées ainsi que plusieurs autres associations.

Né en 1912 à Lyon, l'Abbé Pierre, père des pauvres et des sans-abris décède le 22 janvier 2007, à l'âge de 95 ans. Il fonde le mouvement Emmaüs comprenant également la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisées ainsi que plusieurs autres associations.

L'abbé Pierre a activement participé aux mouvements de résistance lors de la Seconde guerre mondiale. Il chache des enfants juifs pour les sauver et devient député de Meurthe et Moselle sur les conseils de l’entourage du général de Gaulle, et l’approbation de l’archevêque de Paris.

Il fonde en 1949 le mouvement Emmaüs (en référence à Emmaüs, village de Palestine apparaissant dans un épisode du dernier chapitre de l'Évangile selon Saint Luc). Ce mouvement est une organisation laïque de lutte contre l'exclusion, présente aujourd’hui dans 36 pays du monde.

Après un appel lancé sur les ondes de radio Luxembourg le 1er février 1954, il récolte 500 millions de francs de dons et fait construire des cités d’urgence pour les sans-abris lors de cet hiver meurtrier. L’abbé Pierre est également ) l’orignre de l’adotion de la loi visant à interdire l’expulsion des locataires pendant la période hivernale.

Il décède des suite d’une infection du poumon, à Paris. Sa mort sera suivi par d’innombrales hommages, dont un hommage national.

jm/www.ipreunion.com