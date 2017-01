Voici les titres développés ce dimanche 22 janvier :



- Les Bleues face aux Banyana Banyana, c'est ce soir

- Primaire socialiste : Le suspense à son comble

- Repas solidaire de l'ACH : bonheur et galette au menu

- Ça s'est passé un 22 janvier 2007 : l'Abbé Pierre disparaît

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : de la chaleur et du vent

Les Bleues face aux Banyana Banyana, c'est ce soir

Rendez-vous au stade Jean Ivoula ce dimanche 22 janvier pour profiter du match amical France-Afrique du Sud ! Les féminines s'affrontent à 21 heures : cette rencontre signe le lancement vers l'Euro, qui se tiendra aux Pays-Bas du 16 juillet au 6 août.

Primaire socialiste : Le suspense à son comble

Après une campagne menée au sprint, c'est le grand jour pour les sept candidats à la primaire organisée par le PS. La participation est un enjeu crucial de ce premier tour dont le résultat est imprévisible.

Repas solidaire de l'ACH : bonheur et galette au menu

Bel exemple de solidarité à la Maison du Bonheur ce samedi 21 janvier 2017 : l'ACH (Association Coopération Humanitaire) a organisé un repas en faveur des plus démunis. Plus de 130 personnes étaient réunies et ont pu déguster plats et dessert au rythme d'un spectacle musical. Les bénéficiaires sont ensuite repartis avec un colis alimentaire contenant du riz, de l'huile et des gâteaux secs.

Ça s'est passé un 22 janvier 2007 : l'Abbé Pierre disparaît

Né en 1912 à Lyon, l'Abbé Pierre, père des pauvres et des sans-abris décède le 22 janvier 2007, à l'âge de 95 ans. Il fonde le mouvement Emmaüs comprenant également la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisées ainsi que plusieurs autres associations.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : de la chaleur et du vent

Ce dimanche 22 janvier 2017 ne devrait pas déroger à la règle de chaleur. Des pluies pourront s'inviter dans la matinée, plus particulièrement dans l'est, entraînant un air chaud et humide. Côté vent, de fortes rafales sont attendues sur le Nord, l'Ouest et le Sud sauvage.