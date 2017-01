Comme chaque week-end, la gendarmerie a procédé à des contrôles routiers jour et nuit. En tout, 151 infractions ont été relevées et 4 permis ont immédiatement été retirés. Le conducteur d'un 4x4 a notamment été flashé sur la 4 voies de Sainte-Marie à 190 km/h. Il devrait recevoir une visite des forces de l'ordre dans la semaine.

Sur les 151 infractions relevées, 19 états d'alcoolémie ont été constatés dont 4 délictuels. 21 excès de vitesse avec interception ont pu être effectués, en plus des radars automatisés. Ce samedi, le conducteur d'un 4x4 "de marque allemande" a ainsi été flashé à 190 km/h sur la 4 voies de Sainte-Marie en direction du nord et où la vitesse est limitée à 110 km/h. D'ici une semaine, il devrait recevoir les forces de l'ordre pour être entendu et écoper d'une amende. Il risque une suspension de son permis de conduire et une confiscation de son véhicule, en fonction de la décision du tribunal.

Ce dimanche, deux apprentis conducteurs ont également été surpris en pleine "pousse" sur cette même 4 voies à Sainte-Marie, en direction de Saint-Denis. Ils ont été contrôlés à 143 et 144 km/h et ont été verbalisés pour excès de vitesse, chevauchement de ligne continue et non respect des distances de sécurité. Le second conducteur circulait à mpins de 5 mètres du premier. Une fois leurs amendes payées, ils auront perdu la totalité de leurs points.

Parmi les autres infractions constatées ce week-end : 1 défaut de permis de conduire, 20 usages de téléphone au volant, 5 pour non port de la ceinture conducteur et 1 défaut de réhausseur, 3 pour non port du casque, 3 franchissements de ligne continue et 6 pour non respect de feux rouges, stop ou priorité. Quatre permis ont immédiatement été retirés. Les conducteurs concernés ont également vu leurs véhicules immobilisés et ont reçu une convocation au tribunal correctionnel.

À ces infractions relevées par la gendarmerie, s'ajoutent aussi celles effectuées par la police. 156 ont été constatées dont une conduite en état alcoolique avec un taux délictuel de 1,18 mg/l. 145 d'entre elles se sont produites à Saint-Denis et à Saint-Pierre.

Les contrôles routiers continuent ce dimanche soir.