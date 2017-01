Bel exemple de solidarité à la Maison du Bonheur ce samedi 21 janvier 2017 : l'ACH (Association Coopération Humanitaire) a organisé un repas en faveur des plus démunis. Plus de 130 personnes étaient réunies et ont pu déguster plats et dessert au rythme d'un spectacle musical. Les bénéficiaires sont ensuite repartis avec un colis alimentaire contenant du riz, de l'huile et des gâteaux secs.

Le coeur sur la main et la main prête à distribuer des denrées alimentaires : les bénévoles de l'ACH (Association Coopération Humanitaire) ont organisé leur repas du nouvel an 2017 ce samedi à Saint-Denis. C'est dans leurs nouveaux locaux, à la Maison du Bonheur située dans les hauteurs de Saint-François, qu'une centaine de personne a pu manger, danser et se réunir dans la bonne humeur. Une tradition pour le collectif, qui organise cet événément en soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées en situation de très grande pauvreté, qui disposent de revenus mensuels inférieurs à 800 euros.

Et cerise sur la galette, l'animation musicale était au rendez-vous avec un teasing du spectacle des Zacharnés ! Les reprises de chansons lontan ont ravi l'assemblée, qui en a profité pour esquisser des pas de danse entre le plat et le dessert.

Les bénéficiaires présents sont ensuite repartis avec un colis alimentaire, contenant "un pack de riz, de l'huile, des produits d'hygiène, des boissons et des gâteaux secs" indique Etienne, bénévole de l'association. Pour rappel, l'ACH effectue plusieurs distributions de colis tous les ans, sur Saint-Pierre, Saint-Denis et Saint-Benoît.

Prochain rendez-vous à la Maison du Bonheur - qui sera officiellement inaugurée le 14 février - : les ateliers intergénérationnels avec les personnes en situation d'exclusion dans les hauts ainsi que l'organisation de centre de loisirs accueillant enfants "valides" et porteurs de handicap. Et pour que la solidarité aille toujours plus loin, l'association lance un appel à d'éventuels futurs bénévoles.