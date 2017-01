Ce dimanche 22 janvier 2017 ne devrait pas déroger à la règle de chaleur. Des pluies pourront s'inviter dans la matinée, plus particulièrement dans l'est, entraînant un air chaud et humide. Côté vent, de fortes rafales sont attendues sur le Nord, l'Ouest et le Sud sauvage.

Si la pluie s'est peut-être invitée chez vous dans la nuit, elle est sans doute déjà repartie au petit matin. Mais, selon les prédictions de Météo France, quelques averses pourraient venir arroser les contreforts est de l'île dans la matinée.

Le mot d'ordre pour ce dimanche : chaleur ! L'humidité sera bien sûr de la part, entraînée par des masses nuageuses et les quelques pluies. Les températures sont conformes aux normales saisonnières.

Côté vent, les rafales sont soutenues, frappant à 50 voir 70 km/h de Saint-Denis au Port et sur le Sud Sauvage, de Saint-Philippe à Saint-Joseph. Sur les plages, c'est un régime de brises qui domine.