Ce mercredi 25 janvier 2017, les Medef des DOM & COM seront reçus au siège national. La délégation réunionnaise sera conduite par Didier Fauchard, à l'occasion de la grande journée de lancement du programme Outre-mer 2020. Cet événement se conclura par la publication d'un ouvrage collectif de propositions d'actions en vue de l'élection présidentielle, baptisé "France Outre-Mer 2020".

Les territoires ultramarins, leurs opportunités et leur contribution au développement de la France, seront à l’honneur mercredi 25 janvier 2017, à Paris. Pour la première fois, le Medef national leur consacre une journée spéciale et lance un ambitieux programme baptisé "Outre-mer 2020 ".

Cette journée, placée sous le signe des atouts et des richesses des territoires ultramarins, réunira 7 des 9 organisations Medef Outre-mer (1) autour de Pierre Gattaz, Président du Medef et de Thibault Lanxade, Vice-président de l’organisation, en charge des PME-TPE, et en présence de la Ministre des Outre-mer, pour un partage d’expérience.

Conduite par Didier Fauchard, Président du Medef Réunion, la délégation locale sera composée d’une dizaine de chefs d’entreprise.

Ces atouts, ainsi que ces attentes spécifiques, forment le socle d’un travail inédit qui sera dévoilé lors de cette journée spéciale, et qui prendra la forme d’un Livre édité par le Medef, intitulé "France Outre-mer 2020". Ce livre réunira l’ensemble des propositions formulées par les Medef des territoires d’Outre-mer, de manière commune mais aussi de façon plus spécifique, suivant les espaces géographiques.

L’ouvrage trouvera ensuite sa place dans la communication d’ensemble du Medef national à l’approche des élections présidentielle et législatives du printemps 2017.