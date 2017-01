Rendez-vous au stade Jean Ivoula ce dimanche 22 janvier pour profiter du match amical France-Afrique du Sud ! Les féminines s'affrontent à 21 heures : cette rencontre signe le lancement vers l'Euro, qui se tiendra aux Pays-Bas du 16 juillet au 6 août.

Rendez-vous au stade Jean Ivoula ce dimanche 22 janvier pour profiter du match amical France-Afrique du Sud ! Les féminines s'affrontent à 21 heures : cette rencontre signe le lancement vers l'Euro, qui se tiendra aux Pays-Bas du 16 juillet au 6 août.

C'est une belle rencontre de football qui va se jouer ce dimanche soir au stade Jean Ivoula à Saint-Denis. Les Bleues, arrivées ce mercredi dans l'île, vont affronter l'équipe d'Afrique du Sud. C'est la quatrième fois en cinq ans qu'elles évoluent dans un territoire d'Outre-Mer. Mais ce match est le premier officiel.

Ce match est également une première étape vers l'Euro, qui se déroule du 16 juillet au 6 août aux Pays-Bas. S'il s'agit d'une rencontre amicale, c'est aussi un beau coup de projecteur sur le foot féminin péi. Un important groupe de licenciées a déjà pu aller accueillir l'équipe nationale à l'aéroport, avec le sourire et la bonne humeur. Les coéquipières de Wendie Renard ont ensuite mis le cap sur l'Ouest, pour différents entraînements. Chaleur au rendez-vous !

Quel accueil ! Un grand merci à toutes et tous ! Maintenant, place au travail pour préparer le match de dimanche ! 🇫🇷 #EDF pic.twitter.com/vlV0hfN2Ge — Wendie renard (@WRenard) 18 janvier 2017

Pour rappel, les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2009 et les Bleues étaient ressorties victorieuses avec un score de 3-2. Il est bon de rappeler que la France est connue comme l'une des nations au niveau le plus élevé en football féminin. Le classement Fifa actuel place d'ailleurs le pays à la troisième place. L'équipe a participé aux quatre derniers championnats d'Europe et s'est qualifiée à trois coupes du monde.

Côté Afrique du Sud, les joueuses ont un beau palmarès à leur actif : elles ont disputé les derniers Jeux Olympiques et sont arrivées jusqu'en demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine qui s'est tenue fin 2016 au Cameroun.