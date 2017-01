Laurent Catherine a été tué d'un coup de fusil le dimanche 23 janvier 2011 à Saint-François. Il était le fils de Johnny Catherine, champion de boxe lui-même sauvagement assassiné le 26 décembre 2004. C'est l'un de ses oncles qui aurait tiré sur le jeune homme âgé de 19 ans à l'époque.

Laurent Catherine a été tué d'un coup de fusil le dimanche 23 janvier 2011 à Saint-François. Il était le fils de Johnny Catherine, champion de boxe lui-même sauvagement assassiné le 26 décembre 2004. C'est l'un de ses oncles qui aurait tiré sur le jeune homme âgé de 19 ans à l'époque.

Ce meurtre ravive le souvenir du meurtre de Johnny Catherine, le "coq de Saint-François". Ce champion de boxe avait une réputation de bagarreur et n'était pas apprécié de tous. Une haine qui s'est transformée en acte le 26 décembre 2004. Un groupe d'une vingtaine de personnes armées de battes de baseball et de sabres prend en chasse Johnny Catherine qui, pris au piège, succombe sous les coups de ses meurtriers. Les auteurs du massacre sont finalement arrêtés et condamnés à des peines allant de 10 ans de prison ferme à 4 ans de prison dont deux avec sursis.

www.ipreunion.com