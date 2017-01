Voici les titres développés ce lundi 23 janvier 2017 :



- Les Bleues s'imposent dans un stade de l'Est survolté

- "Kel' Poubelle" : Un site pour mieux trier ses déchets

- Ça s'est passé un 23 janvier 2011 : Le fils du boxeur Johnny Catherine tué d'un coup de fusil

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le soleil règne en maître

Les Bleues s'imposent dans un stade de l'Est survolté

Ce dimanche 22 janvier 2017, l'équipe de football féminine de France s'est imposée face à l'Afrique du Sud à l'occasion d'un match amical. C'est au stade de l'Est, à Saint-Denis, qu'a eu lieu la rencontre, dans une ambiance survoltée ! Les tricolores sont reparties, victoire en poche en marquant 2 but devant les Banyana Banyana. Un bon départ pour se lancer vers l'Euro, qui se tiendra aux Pays-Bas dans quelques mois.

"Kel' Poubelle" : Un site pour mieux trier ses déchets

Un nouveau projet a été mis en ligne sur la plate-forme de financement participatif "Pouss-Pouss.re". Baptisée "Kel' Poubelle", l'initiative a pour large objectif d'améliorer le tri des déchets à La Réunion. Grâce à un site et une page Facebook, elle souhaite impliquer et sensibiliser les citoyens. Les contributions recueillies serviront à héberger le site et établir un plan de communication et de publicité. À long terme, une application mobile pourrait même voir le jour.

Ça s'est passé un 23 janvier 2011 : Le fils du boxeur Johnny Catherine tué d'un coup de fusil

Laurent Catherine a été tué d'un coup de fusil le dimanche 23 janvier 2011 à Saint-François. Il était le fils de Johnny Catherine, champion de boxe lui-même sauvagement assassiné le 26 décembre 2004. C'est l'un de ses oncles qui aurait tiré sur le jeune homme âgé de 19 ans à l'époque.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le soleil règne en maître

Bonne nouvelle pour ce début de semaine ! C'est le soleil qui devrait dominer ce lundi 23 janvier 2017. Si quelques farines de pluie pourront visiter les hauteurs, les prédictions de Météo France penchent sur le règne d'un ciel bleu un peu partout sur l'île.