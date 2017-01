Un nouveau projet a été mis en ligne sur la plate-forme de financement participatif "Pouss-Pouss.re". Baptisée "Kel' Poubelle", l'initiative a pour large objectif d'améliorer le tri des déchets à La Réunion. Grâce à un site et une page Facebook, elle souhaite impliquer et sensibiliser les citoyens. Les contributions recueillies serviront à héberger le site et établir un plan de communication et de publicité. À long terme, une application mobile pourrait même voir le jour.

Pas tous les jours facile de bien trier ses déchets. Entre la poubelle jaune ou grise, les éléments recyclables ou non... on est parfois un peu perdu ! Le projet "Kel' Poubelle" a pour objectif de répondre à ces questions pour permettre au cityoen lambda de "mieux trier".

L'initiative a été mise en ligne sur la plate-forme de financement participatif "Pouss-pousse.re" afin de recueillir dons et contributions. Elle devrait prendre la forme d'un site internet se divisant en plusieurs parties. En premier lieu, c'est une barre de recherche qui apparaîtra : il vous suffira d'entrer le nom du produit que vous souhaitez jeter. Papier alu, carton à pizza, capsule de Dodo, coton-tiges ? L'outil vous dirigera ensuite vers une fiche pratique qui vous indiquera dans quelle poubelle le mettre, ce qu'il va devenir, les réutilisations possibles...

Deuxième élément novateur : une carte ludique, qui vous indiquera les différents postes des décheteries de l'île. Les bernes à verre, bornes à vêtements et associations oeuvrant dans la récup' et le recyclage seront également référencées.

Si ce projet est né de bénévoles, des frais sont nécessaires pour sa bonne gestion. Les fonds récoltés serviront à l'hébergement et la mise en forme du site ainsi qu'à l'élaboration d'un plan de communication et de publicité.

Une page Facebook sera également mise en ligne, suivant l'actualité autour de la gestion des déchets à La Réunion et dans le monde. À terme, une application mobile pourrait voir le jour, avec les sommes récoltées en plus de l'objectif fixé par les initiateurs du projet.