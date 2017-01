Bonne nouvelle pour ce début de semaine ! C'est le soleil qui devrait dominer ce lundi 23 janvier 2017. Si quelques farines de pluie pourront visiter les hauteurs, les prédictions de Météo France penchent sur le règne d'un ciel bleu un peu partout sur l'île.

Le soleil régnera en maître pour ce début de semaine. Seuls quelques petits nuages sont attendus sur les sommets, dans les hauts de Saint-Paul et sur le littoral s'étendant de Saint-Philippe à Sainte-Rose.

L'atmosphère sera "particulièrement sèche pour la saison" indique Météo France. Ainsi, seuls quelques "bourgeonnements nuageux" seront observés dans la matinée entre Saint-André et les hauteurs de Takamaka. Partout ailleurs sur l'île, c'est un ciel bleu qui est attendu.

Durant l'après-midi, il pourrait pourtant se couvrir dans les hauts de l'ouest et sur la région sud. En revanche, les nuages devraient rester absents dans le Nord-Est, même si dans les hauteurs, quelques farines de pluie sont à envisager.

Côté vent, les alizés restent modérés avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h le long du Sud Sauvage et entre Champ Borne et Sainte-Marie. La mer est quant à elle peu agitée à agité. Une petit houle, comprise entre 1m et 1m50, déferle sur le littoral Est.