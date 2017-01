Le 12 Janvier dernier, au Smartstore Orange de Saint Denis, Mireille Helou, directrice d'Orange Réunion Mayotte remettait un chèque de 5 000 euros à l'association 1 000 Sourires, lors de la remise des lots aux gagnants du jeu "Partager mon Noël".

Cette remise de chèque fait suite à la participation de prés de 4 000 personnes au jeu "Partager mon Noël" mis en place par Orange du 12 au 26 Décembre 2016. Dans ce jeu, les Réunionnais étaient invités à prendre une photographie, à rajouter des décorations de Noël, puis à la publier sur le site http://www.partagermonnoel.re. Ils devaient ensuite la partager avec leur amis

pour obtenir le plus de votes possibles.



Les participants, ayant reçu le nombre de "j’aime" le plus élevé, ont également reçu des lots de la part d’Orange.



Orange a souhaité intégrer une action de solidarité à cette opération. Dans ce cadre, chaque participation au jeu, permettait de créditer d’1 euros une cagnotte destiné à l’association 1000 Sourires, qui œuvre depuis 10 ans à faire rêver les enfants issus de milieux défavorisés de la Réunion. Au-delà de la cagnotte résultant du jeu, Orange a souhaité abonder le montant du jeu et donc remettre la somme de 5 000 euros à Monsieur Ingar président de l’association "1 000 sourires".



Selon Mireille Helou, directrice Orange Réunion Mayotte : "Noël est une période intense commercialement pour nous, mais nous souhaitons être solidaire et permettre aux enfants de rêver, c’est pourquoi je suis heureuse au nom d’Orange de remettre ce chèque à l’association 1 000 sourires qui aide des enfants à réaliser leur rêve"



Selon Ibrahim INGAR, Président de l’association 1000 Sourires : "Je remercie Orange d’avoir choisi 1 000 Sourires qui œuvre pour les enfants de la Réunion tout au long de l’année avec diverses actions de rêve. C’est avec plaisir que nous recevons ce don qui nous permettra de financer quelques unes de nos Opérations 2017."



Cette action fait partie des initiatives menées par Orange dans le cadre de sa politique Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).