Alors que La Réunion a fait passer Arnaud Montebourg en tête - grâce notamment à la mobilisation des électeurs Saint-Joséphois - l'issue de ce premier tour de la primaire citoyenne a créé la surprise en relayant l'ex-Premier ministre Manuel Valls en seconde position, derrière le député des Yvelines, Benoît Hamon.

Quelques heures après la prononciation des résultats du premier tour de la primaire de la gauche, les élus locaux, mais aussi les électeurs s’expriment et donnent leur avis sur ce à quoi va ressembler le second tour : deux gauches distinctes d'apprêtent à s'affronter. L’une, réformiste, l’autre, légèrement utopiste. L’ex-frondeur et l’ex-Premier ministre devront miser sur les traits de leur programme les plus populaires lors de l’ultime débat télévisé prévu cette semaine, tels que le revenu universel ou le revenu minimum de décence, pour Manuel Valls.

Si certains y croient, d’autres pensent que le programme de Benoît Hamon, bien que qualifié "plus à gauche" que celui de Manuel Valls, n'est pas réalisable, compte-tenu de l'état des finances publiques actuelles. D'autres encore estiment que Manuel Valls n'a pas ses preuves lorsqu'il était à la tête du Gouvernement. Et puis il y a ceux qui ne croient plus à la gauche du tout.

Pour les élus PS locaux, et notamment ceux de la fédération socialiste de La Réunion, la victoire de Benoît Hamon lors de ce premier tour n'est finalement pas une si grande surprise. "Il a su créer une dynamique malgré sa très courte campagne" note Philippe Le Constant, premier secrétaire de la fédération.

L'instance appelle au vote massif pour le deuxième tour ce dimanche 29 janvier, afin de choisir la gauche qui incarnera celle capable d'accéder au pouvoir. Christian Annette, porte-parole de la fédération, se félicite de l'organisation du scrutin.

Dans le même temps, le comité organisateur de la primaire à La Réunion note un élément important : sur le département, c'est Arnaud Montebourg qui arrive massivement en tête, grâce au vote des électeurs de Saint-Joseph, appelées par leur député-maire Patrick Lebreton. Benoît Hamon arrive d'ailleurs loin derrière Montebourg et Valls avec à peine 13%. A Saint-Joseph, ils ont été 3 500 à se rendre aux urnes ce dimanche. Isabelle Musso, secrétaire fédérale de la fédération et qui oeuvre au sein du comité décrypte cette participation.

Même si les membres, à titre personnel, soutiennent Manuel Valls, la fédération socialiste de la réunion ne donnera pas de consigne de vote précises, pour ce deuxième tour de la primaire citoyenne.

jm/www.ipreunion.com