Ce dimanche 22 janvier 2017, l'équipe de football féminine de France s'est imposée face à l'Afrique du Sud à l'occasion d'un match amical. C'est au stade de l'Est, à Saint-Denis, qu'a eu lieu la rencontre, dans une ambiance survoltée ! Les tricolores sont reparties, victoire en poche en marquant 2 but devant les Banyana Banyana. Un bon départ pour se lancer vers l'Euro, qui se tiendra aux Pays-Bas dans quelques mois.

C'est grâce à un doublé de la joueuse Griedge Mbock que la France s'est imposée dès la première période du match.

9' Ouverture du score de @MGriedge suite à un bon coup franc de @SToletti, 1-0 ! #FRAAFS pic.twitter.com/fcuLl5VuoN — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) 22 janvier 2017

Deux belles actions qui ont affirmé la domination des Bleues face à l'Afrique du Sud. Une défaite aurait néanmoins été difficile à envisager : pour rappel, les Françaises sont troisièmes au classement Fifa tandis que les Sud-Africaines se classent à la 48ème position.

34' Et le doublé pour @MGriedge qui double la mise, 2-0 pour les Bleues. #FRAAFS pic.twitter.com/wejhCXewQp — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) 22 janvier 2017

Les Bleues se sont tout de même faites quelques frayeurs : comme ce but dont elles écopent lors de la première période. Heureusement, il se conclue finalement par un hors-jeu. Une victoire qui a été fêtée et applaudie par les supporters présents au stade de l'Est. Mais, tout le long du match, c'était une ambiance survoltée qui régnait dans les gradins et qui a d'ailleurs été remarquée par les internautes ! Plus de 8000 personnes étaient présentes pour rythmer ce match, alternant chants, holas et cris d'encouragement.

Si un troisième but était tout de même attendu, la France quitte La Réunion avec une victoire qui lance leurs débuts 2017. Il faudra maintenant voir la suite, car l'Euro ne tarde pas et l'équipe n'a pas vraiment convaincu ses supporters. Peut-être un manque de réactivité ou un enchaînement des erreurs techniques. La compétition majeure de l'année se tient du 15 juillet au 6 août aux Pays-Bas. Alors, comme La Réunion l'a entonné au stade Jean Ivoula : allez les Bleues !