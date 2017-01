Voici les principaux résultats sportifs du week end.

Voici les principaux résultats sportifs du week end.

Volleyball: 10ème journée de championnat, pas de changement chez les leaders

La 10ème journée de championnat régional 1 était programmée pour ce samedi.

Côté masculin, le TGV reste leader (30 points) après sa victoire sur le VBC Cote Ouest. Les Aigles Blancs demeurent seconds du championnat (25 points) en arrachant la victoire à Saint Pierre. Enfin, le SDOVB et St Leu sont toujours 3èmes avec 23 points.

VB Saint-Pierre - US Aigles Blancs 1 - 3 (25-21, 22-25, 15-25, 23-25)

Tampon GV - VBC Côte Ouest 3 - 0 (25-17, 25-15, 26-24)

VBC Saint-Leu - ALN Bras-Panon 3 - 0 (forfait Bras-Panon)

AV Entre-Deux - Saint-Denis OVB 0 - 3 (15-25, 10-25, 13-25)

VBC Chaloupe - VBC Saint-Denis 0 - 3 (23-25, 21-25, 22-25)

Côté féminin, le TGV reste également leader (24 points) après sa victoire sur Sainte Marie. Co-leaders du championnat, les Aigles Blancs s'imposent à Saint Leu et totalisent également 24 points. Enfin, le SDOVB au repos ce week end demeure 3ème avec 20 points.

Tampon GV - Sainte-Marie VB 3 - 1 (22-25, 25-14, 25-18, 25-19)

VBC Côte Ouest - VBC Saint-Denis 3 - 1 (25-21, 25-19, 13-25, 26-24)

VBC Saint-Leu - US Aigles Blancs 0 - 3 (15-25, 16-25, 13-25)

VB Saint-Pierre - ASV Saint-André 1 - 3

VTT: 3 heures semi nocturnes de Vacoas en famille

Le Vélo Club de l'Est lançait la nouvelle saison de crosscountry en proposant samedi une course d'endurance sur le site de la rivière des Roches de Bras Panon. Les équipes composées de 2 cyclistes se sont relayées tour à tour pendant 3 heures pour boucler un maximum de tours possible. A ce jeu là, la paire Chane Foc père & fils, licenciée au CCSL, a été la plus vaillante en bouclant 16 tours (soit 74km) en 3h04. Derrière eux à 16 tours également, on retrouve les Payet, William et Aurélien (T974) à 3'49 puis Fabrice Vienne et Christian Emmanuel (ACPR) 11'52.

Athlétisme: Championnat d'épreuves combinées été austral

Le stade Marc Nasseau de Saint Denis accueillait tout le week end le championnat de la Réunion d'épreuves combinées. Malheureusement la date ne semblait pas convenir aux athlètes qui ont été très peu à se présenter... A tel point que certaines catégories n'ont pas trouvé preneur de titre régional! Néanmoins, les athlètes présents ont pu effectuer les derniers réglages avant les championnats de France indoor. On retiendra les podiums suivants:

Heptathlon cadets: 1. Florian Hoarau (ADISL) 3 782 pts / 2. Gwandal Ivoula (CAGSP) 3 764 / 3. Raphaël Célérine (ABSP) 3 265

Heptathlon juniors hommes: 1. A. Deurweilhr (CAPP) 4 409 pts / 2. Fabrisio Saidy (Dominic.) 3 809 / 3. Nelson Timon (RCSP) 2 688

Heptathlon séniors hommes: 1. Carlier Grégory (ACSA) 3 009 pts

Les jeunes catégories ont été largement mieux représentées, avec des épreuves combinées sous forme de "triathlon", composées d'une course, un saut et un lancer.

Triathlon benjamines: 1. Julie Boyer (CASM) 85 pts / 2. Maeva Bastien (USPG) 74 / 3. Alana M.-Flo Thénor (USPG) 69

Triathlon benjamins: 1. Yannick Fougereoux (SP) 86 pts / 2. Yaniss Cazanove (USPG) 77 / 3. Chan Ah-Fou (CASP) 70

Triathlon minimes filles: 1. Emma Mussard (SP) 77 pts / 2. Axelle Brossaud (ABSP) 59 / 3. Cindy Philogène (Caposs) 54

Triathlon minimes garçons: 1. Ruben Hoarau (ADISSL) 89 pts / 2. Téo Bastien (USPG) 78 / 3. Paul Poncharville (USPG) 61



Trail: Plus de 1000 traileurs sur le Tangue et la Transvolcano

Le club d'athlétisme Jacky Murat organisait ce dimanche deux courses du côté de la plaine des cafres, officialisant ainsi le début de la saison de trail: la tangue longue de 24km avec 700 coureurs au départ et la transvolcano longue de 45km avec 300 coureurs au départ.

Sur les 24km du tangue, Juanito Lebon a signé une 3ème victoire! Le local de l'épreuve, jamais inquiété, signe un excellent chrono en 2h09, soit 3 minutes de mieux que celui de David Hauss vainqueur l'an dernier en 2h12. Derrière lui, René Paul Léocadie en 2h18'18 et Geoffroy Grondin en 2h18'39 complètent le podium. Côté féminin, Camille Bruyas, également annoncée favorite, a réglé les débats en 2h43. Lauréate de la dernière mascareignes, Bruyas a fait toute la course en tête, reléguant Chloé Galtier à 20 minutes et Isabelle Lebreton à 23 minutes...

Sur les 45km de la Transvolcano, David Hauss a franchi la ligne en vainqueur après 4h16 d'effort et de bagarre avec le local Guy Noel Lebon, second à moins de 2 minutes. Les deux hommes se sont livrés au joli mano à mano qui a tourné à l'avantage du triathlète pro dans la dernière ascension vers le Textor. Johny Olivar, vainqueur l'an dernier en 2h34, réalise le même chrono et s'offre ainsi la 3ème place. Côté féminin, le scénario a été sensiblement le même: Marion Schilling a profité de l'ultime difficulté du parcours pour dépasser Blandine L'Hirondelle et la maintneir à environ 4 minutes pour s'imposer en 5h45. Marie Anais Plante a complété le podium en 6h13.

Football féminin: France – Afrique du Sud 2-0

Ce dimanche soir, l'équipe de France féminine affrontait celle de l'Afrique du Sud dans le cadre d'un match amical international au stade Jean Ivoula de Saint-Denis. Les Bleues n'ont pas tremblé face à la 51ème nation mondiale et ont offert un joli spectacle en première péériode en battant leurs rivales 2 buts à 0 grâce à deux réalisations de Griedge Mbock Bathy: à la 9ème minute sur coup franc de Toletti dévié par Wendie Renard, puis à la 34ème minute sur un centre de Wendie Renard (encore!). En 2ème période, les Bleues ont continué à dominé mais sans intensité et sans adversité non plus.

Karaté: 100 compétiteurs à la Coupe de la Réunion kata

Le gymnase Belair de Sainte Suzanne a rasemblé hier une centaine de techniciens pour la coupe de la Réunion kata, dernière compétition avant le championnat régional programmé le 19 février et qualificatif pour le championnat de France. Parmi les compétiteurs engagés, on retiendra les premières places de: Angele Simon et Yanael Sinazie en poussins, Mohera Maquiha et Pierre Técher en pupilles, Emma Alamelou et Enzo Leste en benjamins, Chloe Jarnac et Mathéo Sinazie en minimes, Ludivine Zitambi et Ken Fontaine en cadets, Helvetia Taily et Quentin Dalleau en juniors, Isaia Razafimamonjy et Laurent Dehal en séniors puis Valérie Mery et Eric Torney en vétérans.

Surf: Jorgann Couzinet en Israël

La saison WQS a débuté ce week end en Israël avec un WQS 1500 du côté de Netanya. Le Réunionnais Jorgann Couzinet a réalisé un quasi sans faute depuis le premier tour, battant en quart de finale un autre réunionnais, Adrien Toyon. En demi-finale, Couzinet retrouvera le Portugais Pedro Henrique face auquel il s'était contenté de la seconde place au 3ème tour...

www.ipreunion.com