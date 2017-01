L'information est parue avant que la chaîne ne présente ses projets pour 2017. Ce mardi 24 janvier 2017, la chaîne de télévision Réunion Première a tenu sa conférence de presse de rentrée et lâché les noms de celles qui assureront les journaux du soir sur la 1ère. Emilie de Balmann, qui tenait les éditions du week-end, remplace Valérie Filain pour le 19h, tandis que Pascal Souprayen continue le 12h30. Christelle Floricourt présentera quant à elle les journaux du week-end. "Ce n'est pas une révolution, mais une évolution" a lancé le directeur régional de Réunion Première, Eric Baraud.

Outre la présentation, Réunion Première compte prendre un virage bien négocié dès le 30 janvier prochain. Plusieurs projets sont en cours et ont comme maître mot, la proximité.

Afin de s'ouvrir à un public plus large et plus jeune, la caîne compte miser sur le numérique et l'approfondissement de l'information. "Nous n'apprenons plus rien dans les journaux du soir", alors, le but sera de donner du fond en recontextualisant l'information, à la manière de la chaîne d'information continue Franceinfo, dont Réunion Première diffusera du contenu.

Pour Eric Baraud, directeur régional, l'important pour les prochaines années sera de créer un véritable lien avec les Réunionnais, où qu'ils soient sur l'île. Des directs dans les différentes communes sont déjà prévus, ainsi que le portrait d'un natif de l'île qui a réussi. Ces programmes devraient être diffusés à partir du 30 janvier prochain, date officielle de rentrée et de prise de fonction des nouveaux présentateurs.

Heureuse, celle qui succède à Valérie Filain pour le 19 heures ne cache pas pour autant ses appréhensions. Emilie de Balmann, journaliste depuis une dizaine d'années sur la chaîne, est passée par toutes les étapes du métier. Reporter, elle a fait du terrain et du direct, du magazine, avant d'assurer la présentation des jounaux. Et pour elle, c'est un challenge. "Je suis dans la continuité [de Valérie Filain ndlr.]... En tant que journaliste, on aborde les journaux avec la même rigueur... J'ai envie de voir à l'antenne une Réunion qui réussit, des Réunionnais qui gagnent" a t-elle confié.

Pour l'édition du midi, Pascal Souprayen reste aux commandes. Les émissions de conseil juridique ou en matière de consommation restent programmées, pour toujours plus de proximité.

jm/www.ipreunion.com