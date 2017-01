Fin décembre 2016, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 136 890. Ce nombre augmente de 0,9 % sur trois mois (soit + 1 240 personnes). Il est stable sur un mois et progresse de 0,2 % sur un an.

Fin décembre 2016, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 136 890. Ce nombre augmente de 0,9 % sur trois mois (soit + 1 240 personnes). Il est stable sur un mois et progresse de 0,2 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,5 % sur trois mois (+0,7 % sur un mois et -2,9 % sur un an). À La Réunion, en décembre 2016, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 0,3 % pour les moins de 25 ans (-0,9 % sur un mois et -1,4 % sur un an), de 0,6 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (stable sur un mois et -1,8 % sur un an) et de 2,1 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,7 % sur un mois et +6,4 % sur un an).

Fin décembre 2016, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite dans le mois (catégories B, C) augmente de 1,3 % sur trois mois et s'établit à 25 040 ; il recule de 0,6 % sur un mois et progresse de 2,9 % sur un an.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 161 930 fin décembre 2016 à La Réunion. Ce nombre augmente de 1,0 % sur trois mois (soit +1 550 personnes) ; il recule de 0,1 % sur un mois et progresse de 0,6 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,1 % sur trois mois (stable sur un mois et -0,1 % sur un an). Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi m catégories A, B, C augmente de 0,6 % pour les moins de 25 ans (-1,1 % sur un mois et -1,4 % sur un an), de 0,5 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-0,2 % sur un mois et -1,4 % sur un an) et de 2,3 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,8 % sur un mois et +7,3 % sur un an).