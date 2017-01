A quand le démarrage de la saison des pluies ? questionne Météo France, un brin moqueur. Températures chaudes et ciel désespérément sec vont rythmer la journée de ce samedi 24 janvier 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Ci-après, le bulletin complet.

A quand le démarrage de la saison des pluies ? questionne Météo France, un brin moqueur. Températures chaudes et ciel désespérément sec vont rythmer la journée de ce samedi 24 janvier 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. Ci-après, le bulletin complet.

A quand le démarrage de la saison des pluies ? Pas pour aujourd'hui. Les arrivées nuageuses entre Sainte-Marie et Langevin en matinée sont fugaces et n'apportent que peu de pluie.

La nuance à apporter à ce mardi par rapport à la veille est celle d'un ciel plus nébuleux, plus chargé dès la mi-journée. Mais les averses de l'après-midi sur les Hauts de l'Ouest principalement, puis sur la route du littoral ensuite, ne sont guère plus importantes que celles des derniers jours.

Il peut continuer de pleuvoir l'après-midi dans les Plaines mais toujours à très faible dose.

Le mercure oscillera entre 19 sur les hauteurs et 31 degrés sur le littoral.



On relève un léger recul du vent dans le sud, les rafales n'atteignent plus que 50 à 55 km/h comme sur Saint-Denis.



Mer temporairement agitée dans les endroits ventés.