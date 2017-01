Voici les titres développés ce mercredi :



- Corsair casse le monopole d'Air Austral sur Réunion-Mayotte

- Hand: les Français en demies du Mondial en battant la Suède

- Insee - L'emploi progresse de 0,9% à La Réunion

- 25 d'entre eux ont été expulsés ce mardi - Des Afghans, réfugiés en Allemagne, rapatriés de force à Kaboul

- Ça s'est passé un 25 janvier - 2014 - Les vaches de Jean-Paul Bègue meurent foudroyées

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le ciel reste sec

Corsair casse le monopole d'Air Austral sur Réunion-Mayotte

C'est la fin du monopole d'Air Austral sur les liaisons entre l'île de La Réunion et Mayotte. Corsaire a inauguré sa ligne ce mardi 24 janvier 2017, en promettant des tarifs défiant toute concurrence, à 148 euros d'abord, puis à 198 euros à partir du 4 février. À raison de deux vols hebdomadaires, ce développement signe le début de l'installation de la compagnie dans la zone Océan Indien, indique son directeur général Antoine Huet. Des liaisons pérennes vers Madagascar devraient également voir le jour dans le courant de l'année.

Hand: les Français en demies du Mondial en battant la Suède

Les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial-2017 en venant à bout d'une valeureuse équipe suédoise (33-30, mi-temps: 15-16), au terme d'un match ébouriffant de suspense, mardi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

L'Insee publie les chiffres de l'emploi salarié marchand au 3e trimestre 2016 - L'emploi progresse de 0,9% à La Réunion

Au 3e trimestre 2016, l'emploi salarié marchand augmente de 0,9 % à La Réunion. Il est soutenu par les services principalement marchands (+ 1,2 %) et l'industrie agroalimentaire (+ 5,7 %). La hausse de l'emploi dans la construction est plus modérée (+ 0,7 %), tandis que les effectifs du commerce baissent (- 0,6 %). Sur un an, l'emploi progresse de 2,5 % à La Réunion et de 1,2 % en France métropolitaine.

25 d'entre eux ont été expulsés ce mardi - Des Afghans, réfugiés en Allemagne, rapatriés de force à Kaboul

"Mais que voulez-vous que je fasse ici. C'est la mort!", "Tod", martèle-t-il en allemand. A 19 ans, Ramin a passé cinq ans en Allemagne, un pays qu'il avait mis six mois à atteindre et qui vient de le renvoyer en Afghanistan.

Ça s'est passé un 25 janvier - 2014 - Les vaches de Jean-Paul Bègue meurent foudroyées

La Réunion est en vigilance orage lorsque le bétail de Jean-Paul Bègue, agriculteur de Bras-Creux au Tampon, est touché par la foudre. Les pattes dans l'eau, 24 de ses vaches périssent, à la suite de cet accident météorologique. L'homme avait à l'époque, estimé le préjudice à 65 000 euros.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le ciel reste sec

Toujours pas ou peu de pluie au programme de ce mercredi 25 janvier 2017. Le soleil et donc, la chaleur seront au rendez-vous, faisant grimper le mercure bien au delà des 30 degrés sur les régions littorales. Quelques gouttes feront leur apparition dans l'Est, pour très peu de temps seulement. Le vent souffle vers l'Est avec des rafales pouvant atteindre 55km/h. Ci-après, le bulletin complet de Météo France.

